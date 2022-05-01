Пожар в квартире на Гагарина мог возникнуть из-за неосторожного курения

На днях в Чебоксарах спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в многоквартирном здании. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Чувашии, пожар начался в двухкомнатной квартире на девятом этаже дома № 41 по улице Гагарина. Огонь уничтожил мягкую мебель и повредил отделку стен и потолка. Медицинская помощь потребовалась 61-летнему хозяину жилья, который отравился угарным газом. В течение получаса огнеборцы ликвидировали возгорание. Для этого они задействовали пять единиц пожарной техники, в том числе и автолестницу. Кстати, по предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.