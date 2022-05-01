Госуслуги станут быстрее и проще

Разработать информационную систему формирования и ведения электронных паспортов объектов коммунальной инфраструктуры, создать личный кабинет получателей мер государственной поддержки, перевести в электронный вид учет и мониторинг объектов жилищного фонда. Эти и другие проекты цифровой трансформации планируется реализовать в ближайшее время.

Цифровая трансформация должна помочь даже работе личных подсобных хозяйств. Специально для них создадут личный кабинет получателя мер государственной поддержки.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина рассказала, что отобранные проекты будут направлены в Минцифры России на утверждение.

«Все инициативы должны быть глубоко проработаны и оценены по пяти основным критериям. Те ведомства, чьи проекты не прошли в первый поток, еще могут успеть запустить их реализацию в этом году. Для этого необходимо подготовить паспорт проекта и пройти комиссию по цифровому развитию и использованию информационных технологий в республике», — подчеркнула руководитель профильного ведомства.

Планируемые к реализации проекты обсудили на заседании комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий под руководством вице-премьера Дмитрия Краснова. Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии подчеркнул, что одна из принципиальных задач республики — перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.

«Очевидно, что необходимо продолжить работу по приведению административных регламентов оказания массовых социально значимых услуг в соответствие с действующим законодательством. Есть и еще одна задача. Жители республики должны получить возможность обращаться за государственными и муниципальными услугами круглосуточно, 7 дней в неделю и без необходимости личного посещения ведомств», — отметил Дмитрий Краснов.

Сейчас на Едином портале жителям республики доступны семьдесят восемь услуг в электронном виде — большинство их оказывают органы исполнительной власти республики. Количество тех, кто получает государственные услуги в электронном формате, растет, а это главная задача цифровой трансформации.

ЦИФРА

500 тысяч жителей Чувашии являются активными пользователями Единого портала госуслуг