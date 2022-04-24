Чувашские самбисты выиграли молодежный командный турнир

Представители чувашской школы самбо в составе сборной ПФО выиграли международный командный турнир «Победа», который завершился на днях в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Чувашии. Двадцатый по счету молодежный турнир, приуроченный ко Дню Победы, собрал в городе на Неве лучших самбистов 14-16 лет. В течение двух дней награды соревнований разыграли ведущие спортсмены из различных федеральных округов, городов-героев, городов воинской славы. По итогам соревнований золотые медали завоевала сборная ПФО. Достойный вклад в победу внесли представители Чувашии — Константин Сорокин, Кирилл Антонов и Никита Сорокин. Второе место заняла команда ЦФО, третье — сборные Южного и Северо-Кавказского федеральных округов соответственно.
Опубликовано: 4 мая 2022 г.
Читайте также:
В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии