Чувашские самбисты выиграли молодежный командный турнир

Представители чувашской школы самбо в составе сборной ПФО выиграли международный командный турнир «Победа», который завершился на днях в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Чувашии. Двадцатый по счету молодежный турнир, приуроченный ко Дню Победы, собрал в городе на Неве лучших самбистов 14-16 лет. В течение двух дней награды соревнований разыграли ведущие спортсмены из различных федеральных округов, городов-героев, городов воинской славы. По итогам соревнований золотые медали завоевала сборная ПФО. Достойный вклад в победу внесли представители Чувашии — Константин Сорокин, Кирилл Антонов и Никита Сорокин. Второе место заняла команда ЦФО, третье — сборные Южного и Северо-Кавказского федеральных округов соответственно.