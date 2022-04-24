Акцию «Георгиевская ленточка» решено продлить в Чебоксарах

6 мая с 16.30 волонтеры будут раздавать черно-оранжевые ленты на самых оживленных улицах столицы: возле Дома мод, главного корпуса Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева, Центрального универмага, гостиницы «Чувашия», на остановках «Мир Луксор» и «Детский мир». Напомним, ежегодная акция стартовала в Чебоксарах, как и по всей стране, 27 апреля. С того дня добровольцы несколько раз раздавали на улицах города символ уважения к исторической памяти победителей. Планировалось, что акция завершится 3 мая, но по просьбам граждан ее проведут еще и 6 мая. Всего в эти дни волонтеры наметили раздать около 40 тыс. георгиевских лент.