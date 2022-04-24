Новое пособие для семей с детьми: уже можно подать заявление

В конце марта этого года Президент Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной денежной выплате малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. А на минувшей неделе состоялся брифинг, на котором управляющий Отделением ПФР по Чувашии Валерий Николаев и директор Центра предоставления мер социальной поддержки Минтруда республики Лариса Гайдаш рассказали журналистам о порядке назначения такой выплаты.

Как сообщил Валерий Николаев, при определении права на выплату будет осуществляться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается семьям, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. В Чувашии он составляет 10756 рублей. Следующим критерием оценки нуждаемости является движимое и недвижимое имущество. В собственности семьи может находиться один автомобиль, одна квартира и один дом. В том случае, если семья владеет двумя квартирами, то их площадь не должна превышать 24 кв. метра на каждого члена семьи. А площадь жилых домов — 40 кв. метров. Также учитывается земля, которая находится в собственности семьи. Если заявитель живет в городе, то земельный участок не должен превышать площади в 0,25 га. Для жителей деревни — не более одного гектара.

КСТАТИ В заявлении указываются все члены семьи: заявитель, его супруг, дети до 18 лет, дети от 18 до 23 лет, которые обучаются в образовательной организации по очной форме. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, подается одно заявление, выплата назначается на каждого ребенка.

Отсутствие у одного из родителей доходов в расчетном периоде по уважительной причине тоже не является преградой для назначения пособия. Уважительными причинами могут быть статус одинокого и многодетного родителя, беременность сроком 6 месяцев и более, уход за ребенком до трех лет, за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым. Также нахождение на лечении более трех месяцев без возможности работать, обу-чение в очной форме без стипендии, статус безработного не более шести месяцев и военная служба являются объективными причинами отсутствия дохода.

Помимо этого, для назначения нового пособия на детей также важно, чтобы у родителя и ребенка было гражданство РФ и они постоянно проживали в России.

Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. 50% (5216 рублей) — базовый размер выплаты, 75% (7824 рубля) — назначается в том случае, если при назначении базовой выплаты среднедушевой доход семьи остается меньше прожиточного минимума. И 100% (10433 рубля) — если при назначении на ребенка пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи также меньше прожиточного минимума.

Ежемесячная выплата рассчитывается с 1 апреля. При назначении пособия в мае средства также поступят и за апрель. При этом не обязательно подавать заявление именно в мае, такая возможность будет действовать вплоть до первого октября, выплата все равно будет назначена с 1 апреля, если на эту дату ребенку уже исполнилось 8 лет.

СПРАВКА «СЧ» Дополнительную информацию можно получить у оператора регионального контакт-центра по номеру горячей линии 8 800 600 04 85. Также информацию по новой выплате для семей с низкими доходами можно получить в телеграмм-канале «ПФР.Чувашия» t.me/pfr_chuvashia

Заявление удобнее подать в электронной форме на портале Госуслуг, считает Валерий Николаев. «В этом случае заявитель может контролировать ход рассмотрения своего заявления от регистрации до вынесения решения. Упрощается механизм начисления», — отметил управляющий Отделением ПФР по Чувашии. Кроме этого можно подать заявление в любой клиентской службе ПФР и в многофункциональном центре.

Валерий Николаев также рассказал о сроках принятия решения по поданным заявлениям: «Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений и документов от организаций или самого заявителя. Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не поступили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право на выплату».

Первое перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Выплата устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Те, кто уже сегодня получают пособие на детей от 8 до 17 лет как одинокие родители, смогут перейти на новую выплату или продолжить получать прежнее пособие до истечения срока назначения. Для того, чтобы перейти на новую выплату, потребуется подать заявление на назначение пособия в общем порядке.

В свою очередь директор Центра предоставления мер социальной поддержки Лариса Гайдаш напомнила о некоторых изменениях в области социальной поддержки в апреле этого года. В частности в вопросах регистрации семей в качестве малоимущих, предоставления государственной помощи по соцконтракту и касательно пособий на детей от 3 до 7 лет.