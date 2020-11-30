В Чувашию поступили 116 млн рублей на выплаты медикам, работающим в «красной зоне»

Правительство РФ выделило регионам еще 10 миллиардов рублей на выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом. Соответствующее распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Чувашия на эти цели получит более 116 млн рублей.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Президент России Владимир Путин.

Средства поступят из резервного фонда Правительства.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что все медицинские работники должны получить положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Фото Максима Васильева