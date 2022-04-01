В голосовании за объекты благоустройства уже приняли участие более 38 тысяч жителей Чувашии

Напомним, граждане выбирают проекты по обновлению местных скверов, парков и других общественных пространств, которые будут реализованы в их муниципалитете в следующем году. Голосование идет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда». По мнению заместителя руководителя Минстроя Чувашии — главного архитектора республики Алены Протасевич, при планировании благоустройства очень важно прислушиваться к мнению жителей, которые могут подсказать, на что прежде всего нужно обратить внимание, и каким они видят тот или иной уголок своего села или города.

По количеству проголосовавших жителей сейчас лидируют Чебоксары, где уже более 25 тысяч человек отдали предпочтение одному из предложенных дизайн-проектов благоустройства ранее выбранных территорий. Среди районов активнее всего голосуют Батыревский, Комсомольский и Чебоксарский.

Высказать свое предпочтение необходимо до 30 мая. Проголосовать можно самим на электронном ресурсе za.gorodsreda.ru, через портал Госуслуг или с помощью волонтеров.

Кстати, в голосовании прошлого года, по данным Минстроя, приняли участие 160 тысяч жителей Чувашии. Выбранные ими объекты будут благоустраиваться в этом году.