Посевная набирает темпы

К севу яровых зерновых культур приступили в 8 районах республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза. По данным на 26 апреля, семена уложены в почву на площади более 600 гектаров против 8 тыс. на ту же прошлогоднюю дату.

Весна нынче пришла с запозданием, что сказывается на сроках. Первыми по традиции на сев вышли хозяйства Яльчикского района. Одновременно продолжается подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав удобрениями — эта работа ведется почти повсеместно. Под урожай 2022 года было посеяно 89,1 тыс. гектаров озимых зерновых. Их состояние в настоящее время по большей части оценивается как хорошее и удовлетворительное. Всего подкормлено 20,2 тыс. гектаров — 22,6% к площади сева. В 17 муниципальных районах республики приступили к боронованию многолетних трав.