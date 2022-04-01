Посевная набирает темпы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

К севу яровых зерновых культур приступили в 8 районах республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза. По данным на 26 апреля, семена уложены в почву на площади более 600 гектаров против 8 тыс. на ту же прошлогоднюю дату.
Весна нынче пришла с запозданием, что сказывается на сроках. Первыми по традиции на сев вышли хозяйства Яльчикского района. Одновременно продолжается подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав удобрениями — эта работа ведется почти повсеместно. Под урожай 2022 года было посеяно 89,1 тыс. гектаров озимых зерновых. Их состояние в настоящее время по большей части оценивается как хорошее и удовлетворительное. Всего подкормлено 20,2 тыс. гектаров — 22,6% к площади сева. В 17 муниципальных районах республики приступили к боронованию многолетних трав.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.