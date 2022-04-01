Рассказы и сказки о братьях меньших

В рамках Недели чувашского языка в республиканской детско-юношеской библиотеке прошла презентация новой книги для детей «Куçукпа Хураçка. Потеряшка».

В красочный сборник, выпущенный Чувашским книжным издательством, вошли рассказы и сказки на чувашском и русском языках о кошках, собаках, цыплятах и других братьях меньших. Состоит книга из двух частей. В первой напечатаны рассказы современных чувашских писателей Ларисы Петровой, Ирины Кошкиной, Ольги Австрийской, Дмитрия Моисеева, Владимира Степанова, Ольги Рубцовой и Ольги Васильевой. Вторая часть включает в себя рассказы и сказки русскоязычных авторов Ордем Гали, Дмитрия Суслина, Светланы Гордеевой, Артема Евсеева, Андрея Растворцева, Льва Кадкина и Нины Абрамовой.

«Работа над сборником шла легко, так как произведения талантливых писателей читаются на одном дыхании, — отметила составитель книги, ведущий редактор издательства Ольга Федорова. — Сюжеты рассказов разные, но их объединяет одно — теплота и любовь к четвероногим героям». А затем и сами авторы сборника рассказали пришедшим на презентацию школьникам о том, как находили сюжеты для своих произведений.