Чувашия и Беларусь: вместе к цифровой зрелости

Перспективы сотрудничества Чувашии и Республики Беларусь стали главной темой рабочей встречи, прошедшей 21 апреля в Чебоксарах. Представители белорусской делегации и члены правительства Чувашии обсудили совместные проекты и механизмы стимулирования торгово-экономических отношений. Во встрече приняла участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

Она рассказала об успехах республики в организации системы управления цифровой трансформацией региона, а также о создании в регионе проектного Центра цифровой трансформации. «На сегодняшний день стратегии в области цифровой трансформации есть у каждого субъекта Российской Федерации. Успех Чувашской Республики заключается в том, что мы попытались охватить максимум отраслей экономики и разработали 128 проектов, которые касаются 17 отраслей. И сейчас республика в числе лидеров по количеству проектов, по развитию «цифровой зрелости» здравоохранения, по цифровизации отрасли физической культуры и спорта», — рассказала руководитель Минцифры Чувашии.

В своем выступлении она обратила внимание на то, что сотрудничество в сфере связи и информатизации между двумя республиками уже запущено. Ведущая республиканская IT-компания «Кейсистемс» в 2021 году завершила разработку рекомендаций по модернизации системы бухучета в Республике Беларусь и ведет переговоры о реализации нового проекта с Информационно-вычислительным центром Минфина республики. Компания «Лайм Эйч Ди» транслирует белорусский канал «Беларусь 24», аудитория которого за март составила 70 тыс. человек. «Желаю и дальше чебоксарским IT-компаниям успешно осваивать белорусский рынок, автоматизировать те или иные сферы деятельности дружественной республики», — прокомментировала министр.

В свою очередь первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач пригласил коллег из Чувашии выступить с презентацией цифровой стратегии региона на международном IT-форуме «TIBO-2022», который пройдет с 6 по 10 июня в г. Минске. «Нам было бы интересно получить более подробную информацию о вашем опыте управления цифровой трансформацией», — приводит его слова официальный сайт Минцифры нашей республики.