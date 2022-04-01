Жители реконструируемой улицы Гражданской устали от обещаний

Вместо диалога — крик души

Во время одной из недавних выездных планерок на реконструируемой улице Гражданской глава администрации Чебоксар Денис Спирин поручил больше общаться с местными жителями, чтобы они были в курсе всех дел. Люди уже два года страдают, практически живя на стройплощадке, ежедневно преодолевая настоящий квест по пути в магазин, садик, школу, на работу, и не знают, придет ли этому когда-нибудь конец. Спустя две недели жителей юго-западного района пригласили во Дворец культуры «Салют» на встречу с участием представителей подрядной организации, администрации Чебоксар и транспортниками.

Ожидания не оправдались

Цель собрания была уведомить людей о том, что сейчас делается на стройплощадке, какие поставлены задачи и как в период очередного этапа реконструкции улицы изменится работа общественного транспорта. Однако модератор встречи — глава администрации Московского района Сергей Ильин сразу предупредил собравшихся, что время ограничено: ровно на час смог предоставить ДК свой зал для общения с горожанами, поскольку потом в учреждении запланирован концерт. Так что людям сразу стало непонятно, почему встречу организовали в такое неудобное время: если бы ее провели вечером после работы, то в зале был бы аншлаг, а в 10 утра пятницы он едва заполнился наполовину.

Присутствующие в зале активисты были разочарованы: они ожидали увидеть по меньшей мере столичного мэра или министра транспорта республики, ибо строительство улицы Гражданской, по их словам, — большая и серьезная проблема, требующая внимания самых высоких руководителей. Но за столом на сцене, кроме модератора, сидели заместитель генерального директора ПАО «Дорисс», директор ООО «Дороги Чувашии» Виталий Земсков, директор Чебоксарского троллейбусного управления Андрей Васильев, начальник отдела транспортного обеспечения и связи Управления ЖКХ и благоустройства Дмитрий Букин и главный инженер Павел Чернышов. Они планировали выступить с докладами, а потом ответить на вопросы граждан. Но получилось все иначе. Просто наболело у людей так, что они не могли в рамках обозначенного регламента тратить время на выслушивание отчетов, им хотелось высказаться, задать свой волнующий вопрос…

Строительство затягивается

Вот и доклад Виталия Земскова о ходе строительства получился коротким и то и дело прерывался репликами из зала. Он успел сообщить, что сейчас идет подготовка к врезке газопровода. Примерно 10-15 мая, когда погода будет благоприятствовать, другая бригада приступит к опрессовке.

«Погода и сейчас неплохая, а рабочих на стройплощадках нет!», «Работают три человека и один бульдозер, это что за работа?» — эмоционально отреагировали в зале.

Далее, по словам подрядчика, начнется работа на правой стороне улице по обустройству ливневой канализации (большую часть проложили в прошлом году, но остались перекрестки). Как только закончат с электросетями и кабелями связи, дорожники соединят все участки. «В августе постараемся закончить правую сторону и перейдем на левую», — обнадежил Земсков.

Второй этап — снятие кольца. Работа начнется в 20-х числах мая, сначала будут делать правую часть, затем левую. Завершить работы пообещали в октябре, после чего запустят транспорт по нижнему слою дорожного покрытия. Остальное — верхний слой дороги, благоустройство, часть тротуаров — перейдет на следующий год. «На зиму глядя их делать не будем, иначе качество пострадает», — предупредил представитель «Дорисса».

«Специалисты готовы работать, но хода нет, пока на участках не будут сделаны сети, — попытался успокоить людей Земсков после того, как по залу прокатился гул. — Мы знали, куда идем. Это очень сложная улица, один из самых трудных объектов. Четырехполосную дорогу в 2 км 700 метров мы бы сделали и за 5 месяцев. Но не от нас зависит. Там на каждом шагу коммуникации, которые изначально в проекте не были отражены».

«Зачем снимать кольцо сейчас, пока не завершена дорога? Одно не доделали, второе ломаете…» — выкрикивали с мест горожане, так и не получив поначалу объяснений. Однако потом представители «Дорисса» прокомментировали, что все дело в понижении уровня дороги на 60 см. Дескать, если сейчас не разобрать кольцо, будет резкий перепад. Чтобы выровнять разницу, нужно вести работы одновременно, объяснил подрядчик.

«Управление заинтересовано быстро закончить, — заверил замгендиректора. — Чем дольше идет работа, тем дороже она нам обходится».

Будет большая пробка

Обеспокоены горожане и тем, как изменится движение автобусов на дорогах с 21 мая, когда кольцо частично перекроют. Весь транспорт главным образом направится через улицу Энтузиастов. Также организуют одностороннее движение по улицам Эльменя и Грасиса.

«А как будут въезжать машины на улицы Толстова и Ломоносова? Там десятки предприятий, где работают сотни людей, как они туда попадут, если дорогу перекроют? Машинам, в том числе и грузовым, придется ехать через улицу Энтузиастов, которая уже разваливается. Нельзя ли сделать для тех, кто там живет и работает, дополнительную врезку?» — задал вопрос молодой человек.

«Проехать на Ломоносова сможете. Но обратно выезжать придется в сторону улицы Эльменя. Рассмотрим предложение по врезке», — записал вопрос руководитель администрации Московского района.

По улице Энтузиастов теперь пойдут и троллейбусы 11 и 17, сообщил руководитель ЧТУ Андрей Васильев. На перекрестке Энтузиастов и Никольского проведен монтаж контактной сети, что позволит троллейбусам 17 и 22 поворачивать в сторону северо-западного района без заезда на кольцо. Маршруты 14, 15 и 20 будут ходить по той же схеме.

«Почему бы не пустить бесконтактные троллейбусы, они более маневренные, старые поворачивают с трудом и тормозят все движение на кольце, где и без ремонта всегда пробки?» — предложили автолюбители.

«Троллейбусов с удлиненным автономным ходом у нас всего 25, все они задействованы на маршрутах 14 и 10 и курсируют в те микрорайоны, где нет контактной сети, без такого вида транспорта там не обойтись. А потому использовать их на других маршрутах невозможно», — разъяснил Андрей Васильев.

Одно ремонтируется, другое ломается

«Непонятно, разрешение на строительство у вас есть, экспертиза пройдена? А то только и слышишь каждый раз, что проект переделывается…» — возобновились вопросы к подрядчику.

«Разрешение на строительство получили еще в июле прошлого года, — ответил Виталий Земсков. — Потом, как вы знаете, была повторная экспертиза. Техническую часть в марте она прошла. Осталась только сметная часть, до 20 мая ее должны утвердить».

Но главный вопрос, когда ждать окончания всех работ, остался без ответа…

«У нас у всех большие претензии к компании-подрядчику, — сетовали активисты. — Дело не только в том, что это долго делается, но и в том, как это делается. На данный момент мы видим большую грязь, непроходимые пешеходные дорожки. Верхний слой асфальта срезан, нас заставляют ездить по камням. Колеса, подвеска машин рушатся. Перекрыли заезды во многие дворы, а оставшиеся приняли на себя нагрузку. Посмотрите, что творится в районе Юго-западного бульвара, 5, на Гражданской 62, 68, 74. Почему нельзя положить деревянные настилы к остановкам? Постоянно подсыпают асфальтную крошку, которая тонет в этой же грязи».

«Это крик души, я так понимаю, но уверен, подрядчик возьмет на себя обязательство увеличить количество рабочих смен на объекте», — выразил позицию городской администрации Сергей Ильин. Что касается внутридворовых территорий и проездов на Юго-западном бульваре и по Гражданской, то они включены в комплексное благоустройство и будут ремонтироваться.

Солидарен с жителями юго-западного района и генеральный директор Чапаевского завода, депутат Госсовета Чувашии Михаил Резников, раскритиковавший работу дорожников. Главная проблема, по его мнению, в финансировании. В лучшем случае, реконструкцию объекта завершат к осени следующего года — предположил депутат, которого очень волнует то, как его сотрудники будут добираться до завода. К слову, предприятие и без того из-за ремонта Гражданской приняло решение начинать рабочий день на полчаса раньше, но как люди будут добираться с того момента, когда ограничат движение на кольце, даже трудно представить…

Встреча продлилась полтора часа, но и после нее спикеры еще некоторое время отвечали на вопросы горожан. И, судя по тому, что никто их не торопил, ничто не предвещало концерта.

МНЕНИЯ

МИХАИЛ РЕЗНИКОВ, генеральный директор ПО имени В.И. Чапаева, депутат Госсовета:

«Полностью не удовлетворен тем технологическим процессом, который происходит сейчас на Гражданской, начиная от проектирования и подготовки до реконструкции этой дороги. Сложилось впечатление, что какие-то непрофессионалы к этому делу подошли. Самое обидное — пренебрежение к жителям района. <…> Техническая служба должна предоставить дорожную карту до мелочей с учетом пожеланий людей: где-то временные тротуары проложить, дорожки, чтобы граждане могли хотя бы пройти. Работать нужно в полную силу. И городу надо взять объект под особый контроль».

ЛЮЦИЯ САФИНА, заместитель генерального директора ПАО «Дорисс»:

«С самого начала строительства работает штаб, заседания проходят каждый четверг, в 15 часов. Помимо этого, под руководством министра транспорта республики, с участием руководства администрации города раз в две недели проводятся рабочие совещания. <…> Финансирование объекта на 2022 год открыто. Благодаря слаженной работе Министерства транспорта, администрации города, заказчика и подрядной организации на сегодня допущено минимальное отставание от графика и есть уверенность в реализации данного проекта».

ГАЛИЯ АБДРАХМАНОВА, представитель ТОСа «Чапаевский»:

«Встреча с населением давно была нужна, но конструктивного диалога не получилось. Нужно было пригласить людей или в выходной день, или после работы. Считаю, что подрядчики работают не в полную силу. Почему бы не включить ночные смены? Но к нам не прислушиваются. Я родилась на Чапаевском поселке, 71 год тут живу, душой болею за свой район. Люди устали, не верят, получают одни отписки. Администрация города обязана взять все под строгий контроль».