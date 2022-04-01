23 апреля в Чувашии пройдет очередной День здоровья и спорта

В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадок, тренажерных и фитнес-залов, катков, напоминает Минспорта республики. Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах спортивных школ и ФОКов. При посещении спортивных сооружений необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.