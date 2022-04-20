О Нюрнбергском судебном процессе знают — или хотя бы слышали — все. Но было еще два схожих, но менее известных «суда истории», Токийский и Хабаровский процессы. Первый проходил в Японии в 1946-48 годах, второй в СССР, в 1949–м. Подробности процессов над германскими и японскими военными преступниками раскрывает выставка «Без срока давности. Суды истории», открывшаяся на этой неделе в ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Выставка, в основу которой легли уникальные документы из Центрального архива ФСБ, Архива внешней политики Российской Федерации и других архивных источников, проходит в рамках федерального проекта «Без срока давности». В Чувашии первая «проектная» выставка состоялась в прошлом году, рассказывала она о преступлениях, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны в отношении людей, живших на оккупированных территориях.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор ЧГУ, куратор федерального проекта «Историческая память» в Чувашии: «Чем дальше от нас во времени Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков и их союзников, тем сложнее восстанавливать историческую правду. Такими выставками, такими мероприятиями мы формируем историческую память, объективный взгляд на события, участниками которых были наши деды, прадеды. Они внесли героический вклад в очищение мира от фашизма, смогли выстоять, выдержать и победить».

Новая выставка о трех судебных процессах во всех регионах страны открылась в один и тот же день — 19 апреля. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». «Появление этого документа, — отметил на открытии выставки председатель совета регионального отделения Поискового движения России Евгений Шумилов, — стало первым актом признания того, что фашисты вели целенаправленную и масштабную политику по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и неизбежности наказания за такие преступления».

19 апреля прошла еще одна, пусть менее масштабная, но тоже важная и памятная акция — молодые люди принесли цветы к памятнику Гале Керзиной в центре Чебоксар. Этот памятник считают в какой-то мере родным и поисковики республики, по инициативе которых он был открыт, и журналисты «СЧ». Ведь именно в нашей газете шесть лет назад был опубликован материал о трагической судьбе трехлетней Галюши. Напом­ним, когда фашистские войска подошли к Москве, мама вывезла девочку подальше от войны, в Чувашию. Кто же мог предположить, что через несколько недель ее дочка станет жертвой единственной бомбардировки Чебоксар… Судьба юной москвички впечатлила многих читателей газеты — от вице-премьеров и депутатов Госдумы до рядовых молодогвардейцев «Единой России», которые и возложили во вторник цветы к памятнику. Букеты гвоздик Галюше чебоксарцы приносят и 9 мая, и 22 июня, и в День защиты детей. Ведь самая страшная трагедия на войне — это когда погибают дети…