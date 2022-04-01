Почти 300 жителей Чувашии стали жертвами «продавцов» дорогих фотоштор

Оперативникам чувашского уголовного розыска удалось задержать одного из воротил теневого бизнеса по дистанционной продаже фотоштор и тюлей.

Фото без штор

Какие изумительные фотографии были на сайте, предлагающем фотошторы и тюли лучших зарубежных производителей! Любо-дорого посмотреть! Яркие, сочные цвета, плотные качественные ткани, огромное разнообразие принтов. При этом стоила эта красота довольно недорого — 3-4 тысячи рублей за комплект.

Естественно, заявки от желающих приобрести товар и себе, и в подарок поступали довольно бойко. Людей не смущало, что формат сайта не предусматривал какого-то постоянного контакта с заказчиками: ни адреса, ни телефонов для связи. Потенциальным покупателям достаточно было того, что после оформления заказа им самим немедленно перезванивали менеджеры фирмы, уточняли анкетные данные, условия доставки товара и форму оплаты. Второй раз клиенту звонили, когда посылка поступала в почтовые отделения – некие работники Почты России настойчиво предлагали забрать отправление, высланное наложенным платежом.

Подобное внимание и индивидуальный подход к каждому заказчику объяснялся просто – людей просто в наглую обманывали. Вместо элитных штор в посылке лежали какие-то копеечные занавески из ассортимента магазинов одной цены и бутылочка антисептика. Но предъявить претензию было некому. Посылка вскрыта уже после того, как оплачена, а вежливые менеджеры больше не отвечали на звонки. Оставалось только заявить о мошенничестве в полицию.

На повторяющуюся раз за разом ситуацию обратили внимание и на Почте России, ведь речь шла и об их деловой репутации. Сотрудники службы безопасности акционерного общества с первых дней оказывали оперативникам всю необходимую помощь, чтобы как можно быстрее вывести этот «зашторенный» бизнес на чистую воду…

Открой личико!

Чем больше сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике приподнимали завесу преступного бизнеса, тем больше открытий их ожидало. Главным из них был масштаб этого «теневого» сектора экономики. Обманутых оказались сотни, а по ту сторону монитора скрывалась целая «империя лжи» во главе с организатором – проживающим в Москве 27-летним уроженцем Ставропольского края. Несмотря на молодой возраст, тот успел достичь немалых высот в своей нише, войдя в пятерку самых крупных мошенников по доставке разного негодного товара гражданам.

«Когда подозреваемый попал в наше поле зрения, на каждого из его так называемых дропов (подставных лиц) приходилось от полутора до трех тысяч отправлений, — рассказывает заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Чувашии подполковник полиции Ленар Резепов. – Помощниками ставропольца упаковывалось до сотни посылок в день. Они уходили во все концы страны – от Калининграда до Владивостока».

Чтобы оптимизировать «логистику», склад и основные помещения фирмы бизнесмен перенес в Москву. Дешевые занавески оптом приобретались на одном из столичных рынков — зачем тратиться на перевозку? В итоге вместе с «подарочным» антисептиком посылка обходилась мошенникам примерно в 400 рублей, а платили доверчивые покупатели в десять раз больше. Никакому легальному бизнесу подобные прибыли, конечно же, и не снились. Видимо, поэтому молодой человек, у которого ранее был опыт в предпринимательской деятельности, переключился на криминал, вовлек в дело свою мать и еще несколько помощников…

А теперь занавес!

Что-что, а считать деньги босс умел хорошо. Экономя на персонале, лично развозил посылки по почтовым отделениям, В некоторых из них у него имелись «свои люди», которые за небольшую плату помогали с оформлением бандеролей. За довольно непродолжительный период, менее двух лет, новоиспеченный москвич раскрутился так, что в ближайшее время планировал с тем же выгодным для него предложением выйти на европейский рынок.

Но сотрудники МВД по Чувашской Республике при содействии коллег из Главного управления уголовного розыска МВД России сорвали эти грандиозные планы. В двух арендованных офисных помещениях в Москве, под завязку забитых тюками со шторами и приготовленными посылками, а также по другим адресам в столичном регионе и Ставропольском крае, при силовой поддержке Росгвардии, одновременно прошли обыски.

Электронные носители информации, сим-карты и карты кредитных учреждений, денежные средства и документы – все было приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 159 УК РФ. И главное, оперативники обнаружили 18 поддельных нотариальных доверенностей на подставных лиц, или дропов, от имени которых рассылались посылки и принимались переводы пострадавших. Основной фигурант арестован, трое предполагаемых соучастников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Возврату подлежит

Только за полгода своей активной «рассылочной компании» группа отправила во все концы нашей необъятной Родины порядка 35 000 посылок! Пострадали жители каждого из регионов России, только в Чувашии их около трехсот. Многие из потерпевших стали обращаться с заявлениями в полицию уже после того, как в СМИ появилась информация о задержании мошенников.

«Что, и вправду поймали? — спрашивали люди у заместителя начальника отдела СЧ СУ МВД по Чувашии майора юстиции Анастасии Петровой, в производстве которой находится данное уголовное дело. – А мы думали пропали наши денежки». Следствие, напротив, уверено, что ущерб всем пострадавшим будет возмещен в полном объеме. Приличная сумма была изъята при обыске, но еще больше денежных средств – 4 миллиона рублей – «заморожено» на счетах «Почты России» — злоумышленники не успели их снять. Кроме того, 5 000 уже отправленных ими посылок с занавесками и антисептиками вместо дорогих фотоштор, благодаря вмешательству полиции и службы безопасности АО, было арестовано и не дошло до адресатов. Чтобы доставить в камеру хранения такое количество улик, полицейским потребовался целый КамАЗ и две «ГАЗели»!

Поступают в Следственное управление и материалы от коллег из других регионов России на соединение с основным уголовным делом. Майор юстиции Анастасия Петрова уже успела опросить 150 человек, многие из которых до последнего не верили, что полицейским удастся найти преступников и привлечь их к ответственности. Теперь знают, что профессиональной команде сотрудников УУР и следствия МВД по Чувашии и не такое под силу. Но все-таки при покупках в Интернете стараются больше не рисковать…

Фото УУР МВД по Чувашии (в верстке – папка мошенники)