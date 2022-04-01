В Чувашии появится свой «Артек»

Правительство республики заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с международным детским центром «Артек» и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Участники договора будут сотрудничать в сфере организации оздоровительного отдыха для детей и реализации программ дополнительного и профессионального образования. Как сообщили в Минспорта Чувашии, соглашение предусматривает создание в нашем регионе «Губернаторского лагеря», работающего по стандартам международного центра «Артек». Лагерь планируется создать на базе физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». Стартовая смена в учреждении начнется этим летом. Лагерь будет действовать круглогодично.
Опубликовано: 14 апреля 2022 г.
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