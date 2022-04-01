Чувашия снова станет столицей российской легкой атлетики

Более тысячи спортсменов и тренеров из порядка 70 регионов приедут в Чувашию на чемпионат России, который пройдет с 1 по 6 августа. Организацию этого турнира и проведение других внутрироссийских соревнований в нашем регионе на встрече обсудили Глава республики Олег Николаев и делегация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В 2022 году в Чувашии пройдет целый ряд крупных соревнований. Начнется программа стартов с чемпионата России по спортивной ходьбе, который пройдет с 20 по 23 мая. А уже с 17 по 19 июня состоятся Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал А.В. Игнатьева». В программу состязаний войдет бег на 100 м, 400 м, 800 м и 1500 м, прыжки в высоту и длину. Планируется, что в 2022-2023 годах данным соревнованиям присвоят профессиональный статус. Также лучшие молодые легкоатлеты до 20 лет попробуют свои силы на первенстве России, которое пройдет с 4 по 8 июля. Ну а закроет программу престижных стартов чемпионат России.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что спортивная инфраструктура, имеющаяся в республике, позволит достойно встретить участников и провести состязания на самом высоком уровне.

«Мы гордимся школой легкой атлетики Чувашии. Сейчас у нас примерно четыре с половиной тысячи людей разного возраста, которые занимаются легкой атлетикой постоянно, ну а тех, кто увлекается ею, конечно, десятки тысяч», — сказал Глава Чувашии. Олег Алексеевич добавил, что власти республики занимаются усовершенствованием имеющейся инфраструктуры для приема гостей — строятся новые гостиницы, ведется работа по реконструкции аэропорта, которую планируют завершить к концу года.

ДМИТРИЙ ЗОРИН,

заместитель спортивного директора ВФЛА: «В этом году мы планируем, что Чувашская Республика, Чебоксары станут центром проведения всей легкой атлетики на территории Российской Федерации. Важно, что в связи с отстранением спортсменов на всероссийские соревнования приедут все лидеры, что станет важным моментом. Будет грандиозный праздник. Будут выступать наши звезды. Пока ни один из наших лидеров, тех, кто выступал на Олимпийских играх, не отказался от соревнований. Все планируют. Это и Анжелика Сидорова, и Мария Ласицкене, и Илья Иванюк, и Михаил Акименко, и Валерий Пронкин. Их тренеры подтверждают, что для них сезон очень важен».