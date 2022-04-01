15 апреля стартует ежегодное рейтинговое голосование по благоустройству

Жители Чувашии выберут проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы в 2023 году. В этот день в 14.30 состоится прямой эфир, на котором представители Минстроя Чувашии и Центра молодежных инициатив подробно расскажут о голосовании и ответят на вопросы зрителей. Трансляция прямого эфира пройдет в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно одним из трех способов: через специальную платформу za.gorodsreda.ru, через Госуслуги и с помощью волонтеров на точках волонтерской работы (будут открыты, как минимум, две точки в каждом муниципальном образовании республики).
Опубликовано: 14 апреля 2022 г.
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