15 апреля стартует ежегодное рейтинговое голосование по благоустройству

Жители Чувашии выберут проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы в 2023 году. В этот день в 14.30 состоится прямой эфир, на котором представители Минстроя Чувашии и Центра молодежных инициатив подробно расскажут о голосовании и ответят на вопросы зрителей. Трансляция прямого эфира пройдет в группе «Чувашская Республика» ВКонтакте. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно одним из трех способов: через специальную платформу za.gorodsreda.ru, через Госуслуги и с помощью волонтеров на точках волонтерской работы (будут открыты, как минимум, две точки в каждом муниципальном образовании республики).