В Ульяновске отпраздновали 30-летие филиала Союза чувашских краеведов

Праздничная встреча «30 страниц истории», приуроченная к этому юбилейному событию, состоялась 2 апреля в модельной библиотеке № 17 «Содружество». Краеведы и писатели обсудили развитие и сохранение истории родных деревень и сел, культурных традиций и языка.

Примечательно, что ульяновское отделение Союза чувашских краеведов, объединившее людей, интересующихся историей, культурой и этнографией Чувашии, свой юбилей отмечает в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Местом для встречи по этому поводу ульяновская библиотека №?17 была выбрана не случайно: она обслуживает многонациональную читательскую аудиторию, на площадках «Содружества» регулярно проводят мероприятия, посвященные разным народам Поволжья и России, а фонд учреждения располагает немалым количеством книг на чувашском, татарском и мордовском языках.

В числе участников встречи был чувашский поэт, прозаик и публицист Николай Ларионов. Он является автором 14 книг о чувашской истории, детских рассказов, а также редактором литературного журнала. В феврале 2022 года вышла еще одна книга, написанная его рукой, «Наше село — Новое Ильмово». Издание, которое Ларионов посвятил месту, где родился, своей малой родине, опубликовано не только на русском, но и на чувашском языке.

— В школе нас учили истории Древнего Рима, а истории наших сел, нашего края не уделяли должного внимания. Поэтому сейчас очень важно собирать ее по крупицам и передавать подрастающему поколению. Потому история каждого села — история нашей великой России, — поделился Николай Ларионов.

Национальный колорит, атмосферу на мероприятии обеспечил народный ансамбль «Эрвет», подготовивший к празднику вокальную программу. Артисты вышли в нарядных национальных костюмах — белых рубахах с чувашским орнаментом, а также шапочках, украшенных вышивкой, бисером и монетами.

Ансамбль действует при Дворце культуры «Руслан» не один десяток лет. Коллектив образовался на базе учреждения спустя два года после его открытия — в 1986-м — и до сих пор продолжает радовать зрителей.

— Мы вокалисты, хоровики. Поем народные, обрядовые и авторские песни. Наш коллектив много раз выступал в соседних областях, выезжал с гастролями за Урал и даже на Дальний Восток, — рассказал руководитель ансамбля «Эрвет» Станислав Толстов.

По свидетельству председателя ульяновского Союза Николая Казакова, первое заседание чувашских энтузиастов состоялось летом 1992 года в музее-квартире И.Я. Яковлева в Симбирской чувашской школе. Ранее краеведческое общество действовало при Ульяновском областном чувашском просветительском обществе им. И.Я. Яковлева, а сейчас — в филиале Союза чувашских краеведов Чувашии.

Все эти годы были посвящены работе по изучению истории и этнографии чувашских сел и деревень. Активисты движения собирали экспонаты для создания музеев при школах, выпускали книги, часто на собственные средства.

— Изучение родного края, участие в написании его истории — одна из важнейших форм воспитания юной смены в духе беззаветной любви и верности своему Отчеству. Краеведы, увлеченные изучением его истории, только за последнее 30 лет издали более 100 книг, организовали десятки конференций и встреч. Многие из них работают на общественных началах, не жалея своих сил и времени. Благодаря их поисковой работе собирается множество документов старины, пополняются экспонаты в краеведческих музеях, которые дают возможность школьникам глубже познакомиться с родным краем, узнать его культуру и историю. Возрождение, сохранение и популяризация чувашского языка, культуры, обычаев и традиций народа особенно важны сегодня для закрепления знаний о народе, особенно для молодежи, — приводит слова Николая Казакова Союз чувашских краеведов.