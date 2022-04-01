Осталось три дня, чтобы подписаться на «СЧ» по льготным ценам!

На этой неделе завершается Всероссийская декада подписки. Если вы еще не успели подписаться на «Советскую Чувашию» на второе полугодие 2022 года, сейчас самое время это сделать. 14 апреля — последний день, когда можно будет выписать «СЧ» по сниженной цене, сэкономив почти 170 рублей: стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 1043 руб. Отдельно в декаду можно подписаться на четверговый номер по цене 506 руб. 22 копейки. Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп льготная цена подписки на «Советскую Чувашию» составит 877 рублей 50 копеек. Отдельно на четверговый номер газеты с программой им можно будет подписаться за 447 рублей 84 копейки. Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях республики, на сайте и через мобильное приложение Почты России.

Елена Плетнева