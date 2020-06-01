Успейте подписаться на «СЧ» по сниженным ценам!

На это осталось всего два дня

На этой неделе завершается Всероссийская декада подписки. Если вы еще не успели подписаться на второе полугодие 2020 года на «Советскую Чувашию», самое время это сделать.

10 июня — последний день, когда можно будет выписать «Советскую Чувашию» по сниженной цене, сэкономив почти 130 рублей. Стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 787,68 руб., на четверговый номер — 330,54 руб.

Мы уже не раз писали — чтобы оформить подписку, не обязательно ходить на почту. Подписку можно оформить онлайн. Необходимо лишь зайти на сайт Почты России PODPISKA.POCHTA.RU и ввести подписной индекс издания. Напомним, что подписной индекс на ежедневный выпуск «Советской Чувашии» — П2147, на четверговый — П2291. Затем выбрать способ доставки, ввести адрес доставки, Ф.И.О., период подписки, пройти простую процедуру регистрации и оплатить заказ.

Оформить подписку онлайн можно также через мобильное приложение Почты России. Для опытных пользователей это не составит проблем. Необходимо просто зайти в мобильное приложение Почты России, в правом нижнем углу выбрать раздел «Еще», нажать на строчку «Подписка на журналы и газеты».