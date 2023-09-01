Мой портрет в газете

Чебоксарка Лидия Ионова (на снимке — крайняя слева) любит читать «СЧ». Во-первых, потому что много чего любопытного и полезного можно на ее страницах узнать. Во вторых, наша газета дважды про нее писала.

Первая публикация вышла в далекие послевоенные годы: девочка, в войну вместе с родителями эвакуировавшаяся в Чебоксары из Харькова, рассказала корреспонденту о станции юннатов в городском Доме пионеров и очень обрадовалась, увидев потом в газете заметку со своей фотографией.

А недавно у Лидии Ефимовны снова был повод для отличного настроения — «СЧ» написала о судьбе этой женщины, многое пережившей на своем веку, но не растерявшей таланта радоваться жизни. И фотография оптимистичной пенсионерки в этой статье тоже была…

Бывает, что «Советскую Чувашию» Лидия Ефимовна просматривает вместе с подругами — есть что обсудить, о чем поспорить. «Интересная газета, есть что почитать, — говорит она. — Советую всем на нее подписаться».

А редакция в свою очередь советует читателям — лучше всего оформить доставку газеты на следующей неделе. Ведь со 2 октября в отделениях связи начинается льготная Декада подписки на первое полугодие следующего года. Подписавшись на «СЧ» в дни декады, можно сберечь для семейного бюджета от 60 до почти 150 руб.

Сравните сами: если вы подпишетесь в декаду на полный комплект «СЧ», заплатите 909,36 руб. вместо 1055,4. Ветеранам войны и инвалидам подписка обойдется еще дешевле — 772,68 руб. вместо 894,54. Предусмотрена декадная скидка и на четверговые номера с телепрограммой.

Так что подписывайтесь, читайте, изучайте — и, как знать, возможно, в одном из номеров «СЧ» вы тоже увидите статью со свой фотографией.