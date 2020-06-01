«Советская Чувашия» — отличный подарок для тех, кто вам дорог

Газета как знак внимания

До окончания Всероссийской декады подписки осталось шесть дней. За это время поклонники газеты «Советская Чувашия», которая имеет более чем вековую историю, могут подписаться на нее со значительной скидкой.

Оформить подписку можно традиционно — в почтовом отделении или через почтальона на дому. Почта России обеспечивает все меры безопасности для клиентов и сотрудников. Если вам удобнее дистанционные сервисы — выбирайте и выписывайте печатные издания на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Учитывая то, что в этом году предприятия из-за эпидемиологической ситуации не смогли провести традиционные корпоративные встречи со своими ветеранами, подписка на газету «Советская Чувашия» станет для них отличным подарком и напоминанием о родном заводе, учреждении. Доставая три раза в неделю на протяжении полугода из почтового ящика нашу газету, ветераны с благодарностью будут вспоминать вас. Успейте порадовать тех, кто так нуждается в вашей заботе! Стоимость на полный комплект полугодовой подписки на «Советскую Чувашию» в период акции, которая завершится 10 июня, — 767,68 рубля.

Фото Олега Мальцева: Напоминаем читателям — еще есть возможность оформить подписку на «СЧ» по сниженной цене.