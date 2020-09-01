2 октября стартует льготная декада подписки

Подписные цены на «Советскую Чувашию» снизятся более чем на 10 процентов

«Почта России» объявила о старте Всероссийской льготной «Декады подписки» на первое полугодие 2021 года.

С 1 октября на периодические издания можно подписаться с традиционными скидками.

Со своей стороны редакция «Советской Чувашии» в рамках декады снизила каталожную стоимость издания на 10 процентов. Доставочная цена газеты тоже будет снижена — на 15%. Суммарное снижение стоимости подписки на газету составит более 10 процентов.

Так, если полугодовая стоимость в основную подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года на полный комплект «Советской Чувашии», которая выходит три раза в неделю (вторник, четверг и пятница), составляет 885,36 рубля, то в декаду она снизится до 763,44 рубля. На четверговый номер в период акции можно будет подписаться за 376,8 рубля. В другие же дни подписная цена на полугодие составит 432,66 рубля.

Акция продлится десять дней — до 11 октября. Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях республики.