Николай Матвеев: «Советская Чувашия» — хороший советчик и друг»

Наш давний читатель, председатель Чебоксарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Матвеев и не припомнит, когда впервые взял в руки «Советскую Чувашию» — так давно это было. И по сей день он не может обойтись без главной республиканской газеты.

«Советская Чувашия» — хороший советчик и друг, — говорит Николай Матвеевич. — Здесь работают грамотные, профессиональные журналисты. Их статьи приятно читать. Они написаны хорошим, доступным языком, так, что даже самые сложные вопросы, к примеру, правового характера, становятся понятны. Именно из «Советской Чувашии» все члены нашей организации узнают о главных новостях республики. Интересны комментарии представителей органов власти, депутатов о тех или иных принятых решениях. Газета не чурается критики, если ей есть место. Даже в отношении самых высоких чиновников. А в свете эпидемиологической ситуации в стране, именно «Советская Чувашия» стала для нас источником рекомендаций, как уберечься от заражения коронавирусом. Вообще газета стремится держать руку на пульсе событий. Поэтому передо мной не стоит вопрос, на какое издание подписаться на следующий год».