Когда понятно и надежно, люди сами этим воспользуются

Чтобы граждане могли почувствовать реальные изменения в лучшую сторону, необходимо сделать их жизнь более удобной, а получение услуг, в том числе предоставляемых государством, — понятным и надежным делом. В настоящее время, когда дорога каждая минута, людям уже не хочется простаивать в очередях, бегать за справками и обивать пороги разных кабинетов, ведь куда проще оформить нужные документы в электронном виде.

А если ты еще и маломобилен, например, есть проблемы со здоровьем, или невозможно отпроситься с работы, то именно цифровой формат поможет сделать услугу доступнее и получить необходимую поддержку от государства. Большие возможности благодаря электронным ресурсам открываются и перед сферой бизнеса.

Прекрасно понимают это и в правительстве республики. Как подчеркнул руководитель региона Олег Николаев на недавнем заседании Координационного совета по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашии, сегодня в фокусе цифровизации — создание удобных сервисов для людей. Если в электронном формате получить услугу действительно станет легче, удобнее, граждане сами активно начнут это использовать, заметил Глава республики. К тому же это сэкономит время людей, продолжил он. Например, благодаря цифровому обмену информацией сроки регистрации и обработки пакета документов в МФЦ сократились с 48 до 2 часов.

«Примером служит и Правительство России, которое практически с колес создает удобные сервисы, информационные системы. Через них коллеги из федерального правительства получают объективную информацию, а регионы видят общую картину, могут оценивать свое состояние относительно других и получать дополнительную информацию, чтобы организовывать свою деятельность. В таком ключе мы и должны двигаться и создавать удобные сервисы для граждан», — обозначил Николаев.

Кстати, увеличение доли массовых социально значимых услуг (МСЗУ), доступных в электронном виде, до 95% является одним из целевых показателей, определенных в Указе Президента России о национальных целях развития страны до 2030 года. Как известно, утвержден перечень МСЗУ, включающий в себя 173 услуги. Аналогичный список составлен в Чувашии. Пока в нем 68 МСЗУ, но скоро его планируют увеличить еще на 13 услуг.

Отметим, что практически все МСЗУ в республике оказываются на портале госуслуг. Однако за январь — февраль 2022 года доля обращений за их получением в цифровом формате составила 25% при плановом значении — 40%. По мнению руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, это очень мало, поэтому надо нарастить темпы и провести работу, чтобы ориентировать наших граждан на получение услуг в электронном виде.