Агентство территориального развития поможет благоустроить парки в Козловке и Шумерле

На заседании межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обсуждалась реализация проекта по благоустройству городского парка в Козловке.

Напомним, этот проект получил признание на пятом Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В предыдущие годы в этом конкурсе участвовали Алатырь, Канаш, Ядрин и Мариинский Посад.

Уже известно, что обновленный парк будет носить имя российского математика, одного из создателей неевклидовой геометрии Николая Лобачевского, который на протяжении шести лет жил и работал в городе. Расположен парк, кстати, по соседству с музеем знаменитого ученого. Для большего удобства парковая территория будет разделена по принципу функционального зонирования. За основу для малых архитектурных форм авторы проекта взяли сложные математические функции, отсылающие к изобретениям ученого Лобачевского.

Глава республики Олег Николаев отметил на заседании, что сегодня все готово для того, чтобы начать работу по благоустройству парка культуры и отдыха. «Очень важно эту работу провести своевременно, качественно и в полном объеме, — подчеркнул он. — Замечательно, что город получит новое общественное пространство, которое будет соответствовать современным стандартам комфортной городской среды. Тем более что в Козловке в этом году предусмотрено проведение Дня республики».

Наряду с Козловкой федеральный грант выиграла и Шумерля. Здесь будет реализован проект благоустройства парка имени 50-летия Пионерской организации. План предстоящих работ также обсудили на заседании комиссии. Согласно проекту в парке предусмотрено обновление искусственного водоема, создание дендрария, зоны с фонтаном и амфитеатра, в котором можно будет и кино посмотреть.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Это первые проекты, которые сопровождаются Агентством территориального развития. Решение о его создании было принято из-за того, что ранее мы сталкивались с неспособностью глав администраций должным образом сопровождать проекты. Очень важно, чтобы изменения, которые мы запустили, дали ощутимое отличие на всех стадиях реализации».