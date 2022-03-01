Аграрии Чувашии замещают импортные семена

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото academy21.ru

Аграрии республики готовы в течение одного-двух лет полностью заменить импортный семенной картофель отечественным. На сегодня в республике создана необходимая для этого ресурсная, научная и технологическая база, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Одной из ведущих компаний отрасли является агрофирма «Слава картофелю». У нее есть своя современная лаборатория микроклонального размножения, построен тепличный комплекс для выращивания мини-клубней. Все это позволило создать полный цикл производства — от получения исходного и оригинального семенного материала до элиты и репродукционного семенного картофеля.
В специальной теплице, предназначенной для разведения семенного материала, агрофирма практикует высадку растений в два оборота, что позволяет получать двойной урожай. В конце марта здесь высадили в горшки микро-растения. Вторая высадка будет произведена в конце июля. Выращенные мини-клубни агрофирма хранит в специально оборудованных холодильниках. Уже в мае их высадят в открытый грунт.
В 2021 году в республике под картофелем было 18 тыс. гектаров. В нынешнем году, по данным министерства, планируется увеличить площади на 30%.

Опубликовано: 30 марта 2022 г.


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