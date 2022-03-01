Продукты дорожают, люди нервничают, а прокуратура и УФАС ищут виновных

Сегодня придешь в магазин, посмотришь на сахар (если он, конечно, есть на полках), на морковку или капусту, а потом на ценники, и ахнешь… И мрачно размышляешь: неужто и впрямь тут западные санкции повинны? А может, нашлись предприимчивые люди, которые в нынешнее непростое время намеренно делают «золотыми» ходовые продукты?

«Несладкие» цены на сахар

Многие из них заметно подорожали. И это при том, что основные категории продовольственных товаров — хлеб, мясо, сахар — практически в полном объеме производятся в России. Подорожание коснулось, в том числе, и продуктов, которые были закуплены по прежним ценам. Об этом шла речь на рабочем совещании в прокуратуре Чувашии. Тема цен на социально значимые товары далеко не «узкого» масштаба. Поэтому ситуацию вместе обсуждали руководители органов госвласти Чувашии, регионального УФАС, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, представители сетей продовольственных магазинов. А прокурор республики Андрей Фомин сразу предупредил: его ведомство и антимонопольная служба следят, чтобы не допускались ценовые сговоры и другие злоупотребления, связанные с завышением цен на продовольственные и другие товары первой необходимости. К сожалению, такие случаи уже выявляются.

Сейчас проводится анализ цепочек поставки продуктов на рынок республики, фиксируются факты значительного числа так называемых «прослоек» между производителями товара и розничными продавцами. Ряд из них уклоняется от предоставления информации о своей деятельности и размерах наценок, что может говорить об искусственном завышении цен. Конечно, таким фактам будет дана принципиальная оценка с принятием жестких мер.

Как сообщил заместитель председателя Кабмина Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, ежедневно с привлечением специалистов органов местного самоуправления в торговых объектах проводится мониторинг цен на 32 вида продовольственных и 20 видов непродовольственных социально значимых товаров. И выясняется, что на большинство из них цены выросли, и не на копейку-две. С января многие овощи подорожали почти на четверть, на 16% поднялась цена на муку. В последнее время стали заметно дороже соль, мука, гречка, мясо, подсолнечное масло, яйца. Но наибольший рост цен зафиксирован на сахар (песок), который подорожал в марте на 47,4%.

Ажиотажный спрос пошел на убыль?

Где кроются причины столь «несладких» цен? Главная — нервничающие люди стали закупать продукты впрок. Но ситуация меняется. По данным Минпромторга России, озвученным 23 марта на заседании федерального оперативного штаба, фиксируется еженедельное снижение (порядка 30%) продаж товаров ажиотажного спроса, таких как сахар, подсолнечное масло, гречка. «Думаю, и у нас люди уже закупились продукцией впрок, — понадеялся Дмитрий Краснов. — И мы ожидаем в ближайшее время снижение спроса на антикризисный набор по социально значимым товарным группам».

При этом вице-премьер отметил — проблемы, связанные с сокращением поставок сахара в оптовые организации и повышением цен на него, влекут риски приостановки деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашии, использующих сахар в производстве (руководители этих предприятий рассказали на совещании о проблемах из-за перебоев с поставками сахара). Еще один риск — ухудшение ситуации в сфере питания в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты…

Чтобы стабилизировать ситуацию, рассматривается возможность выделения субсидий из республиканского бюджета — для возмещения части расходов предпринимателям, занимающимся вопросами социального питания. Правительство республики сегодня также работает над мерами поддержки местных товаропроизводителей и фермеров, чтобы их продукция могла попасть на торговые полки.

То, что спрос на сахар в торговых точках снижается, подтвердил и директор филиала розничной сети «Магнит» в Чувашии Ахмат Айбазов. А заодно объяснил, почему его все-таки пока не хватает. «Чтобы обеспечить товар на магазинной полке, мы увеличили поставку сахара на 30%, — заверил он. — Сахар в стране есть, но поставщики не успевают его фасовать, в связи с этим идут задержки».

«Запасов сахара на распределительных центрах в Зеленодольске, Кстово достаточно», — отрапортовал в свою очередь руководитель управления по работе с государственными органами макрорегиона «Волга» X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») Тимур Баймуллин. — Сейчас поставщики начали завозить весь объем сахара, который мы заказываем. И он моментально в течение нескольких часов разгружается, проверяется, идет на комплектацию, и уже на следующий день поступает в магазины». В торговую сеть также идут поставки соли и гречневой крупы.