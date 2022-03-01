Состоялась прямая линия с главой администрации Чебоксар Денисом Спириным

За полтора часа поступило более 20 вопросов от горожан, среди которых и злободневные (реконструкция дороги по улице Гражданской, строительство школ), и личные: житель дома по проспекту Ленина был недоволен соседством с пекарней, а жительница юго-западного района — строительством гостиницы на цокольном этаже дома по улице Энтузиастов. А одна из горожанок предложила сменить надписи на вывесках, перевести их с иностранного языка на русский. В ходе прямой линии сити-менеджер сообщил, что каждый вопрос будет взят под личный контроль. Обсудить возможные решения планируется на ближайшей планерке в городской администрации. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».