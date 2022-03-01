Поклонников вредных привычек в Чувашии стало меньше

На прошлой неделе стало известно, что наша республика заняла первую строчку в рейтинге регионов России по доле граждан, ведущих здоровый образ жизни. Такие результаты получены на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по данным Росстата, сообщили в Минспорте Чувашии.

При составлении рейтинга учитывались различные показатели: приверженность населения к курению, ежедневное потребление овощей и фруктов в количестве не менее 400 г. Также рассматривались физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю), потребление соли (не более 5 грамм в сутки) и нормированное употребление алкоголя (не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин).

По данным исследования, Чувашия заняла первое место в ЗОЖ-рейтинге по итогам 2021 года, набрав 800 баллов. Более 20% населения нашей республики заявили о приверженности к здоровому образу жизни. Второе место у Северной Осетии (607 баллов), а третье — у Калининградской области (605 баллов). Также важно, что наш регион входит в топ-5 лидеров по увеличению числа любителей здорового образа жизни. Вместе с тем, Чувашия заняла первое место среди регионов с наибольшим относительным сокращением числа «антизожников» — любителей вредных привычек стало меньше на 65,1%.

КСТАТИ

По данным исследования, в 2021 году принципов ЗОЖ строго придерживалось 7,1% всех россиян в возрасте от 15 лет и старше, или 8,55 млн человек. Однако количество людей, строго придерживающихся принципов ЗОЖ, в прошлом году снизилось на 20,8%, или на 2,24 млн. Меньше стало и умеренных приверженцев здорового образа жизни — их число сократилось на 1,4%, до 68,51 млн человек. При этом число «антизожников», то есть людей, ведущих максимально нездоровый образ жизни, выросло на 6,6%, сразу на 2,7 млн человек.

И еще один любопытный факт: строгий ЗОЖ продолжает оставаться скорее женским выбором, нежели мужским, — женщины следуют принципам здорового образа жизни

в 1,2 раза чаще.