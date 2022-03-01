Беженцев с Донбасса радушно встречают в Чувашии

В Чебоксарах состоялся личный прием граждан, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, с участием руководителей силовых ведомств и профильных министерств Чувашии.

Всего было принято 25 человек. В основном беженцев интересовали тонкости правового положения лица, получившего временное убежище, оформления гражданства Российской Федерации, оказания медицинской помощи. Им также разъяснили, как оперативно решить вопросы, касающиеся доступа их детей к дошкольным и образовательным учреждениям, трудоустройства, социального обслуживания. Пришедшие на прием граждане поблагодарили руководителей всех ведомств за всестороннюю помощь, оказание содействия в оформлении необходимых документов, внимательное к ним отношение и комфортные условия размещения.

Руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин рассказал беженцам об их правовом статусе по расследуемому Следственным комитетом России уголовному делу по фактам преступлений вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения. Большинство граждан, за исключением вновь прибывших, уже допрошены в качестве потерпевших. Следствием ведется работа по установлению обстоятельств преступлений и сбору доказательств геноцида мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

К СВЕДЕНИЮ

В Чувашии для граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик, работает горячая телефонная линия по номеру 122 (доступ путем нажатия кнопки 8). Кроме того, в следственном управлении в круглосуточном режиме функционирует телефон доверия по номеру в Чебоксарах (8352) 624-658.