В Моргаушском районе вспоминали Платона Давыдова

В Вурманкасинском сельском клубе Юськасинского сельского поселения прошел вечер, посвященный памяти талантливого организатора, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации и Чувашской Республики, бессменного руководителя опытно-производственного хозяйства «Ударник» Платона Павловича Давыдова. Больше 30 лет жизни (с 1981-го по 2012 год) посвятил Платон Павлович «Ударнику». 10 марта текущего года ему исполнилось бы 75 лет…

Гости вечера с большой теплотой и уважением вспоминали, «каким парнем был» легендарный земляк, что сделал для развития родного сельхозпредприятия, улучшения жизни на селе: «Имя Платона Павловича и название руководимого им совхоза были визитной карточкой его родной деревни, родного района, родной республики. Если мы бывали в других регионах и говорили, откуда мы, — все знали, где находится «Ударник» и кто такой Платон Павлович Давыдов».