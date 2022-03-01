Ажиотаж подгоняет цены на сахар

Три пачки в одни руки…

«И откуда только взялся весь этот ажиотаж?» — негодовал пожилой покупатель на кассе, выкладывая на конвейерную ленту пять пачек сахара, двухкилограммовый пакет муки, по две упаковки соли, гречки, риса и макарон. «Вот родственники из Краснодара звонили, сказали, что у них никакой паники нет, сахар, крупы — все есть, и цены прежние», — продолжал он возмущаться. «А сами-то зачем столько набираете? Сахар можно брать только до трех упаковок по одному чеку!» — предупредила кассир, многозначительно кивнув на объявление. «Так ведь разве с женой поспоришь?» — махнув рукой, вздохнул пенсионер…

Свидетелем этой сцены в магазине «Пятерочка» в новоюжном районе Чебоксар стал на днях наш фотокорреспондент. Но, пожалуй, картина знакома многим: с начала марта в торговых сетях резко вырос спрос на товары первой необходимости. Помня «жизнь» в очередях и продукты по талончикам в начале 1990-х годов, люди опасаются резкого повышения цен и дефицита.

Из-за введенных против нашей страны ограничений за последние недели действительно подорожали некоторые товары: детское питание, подгузники, лекарства, бытовая техника. Но вместе с тем растут цены и на самые необходимые продукты, в том числе и на отечественные — сахар, муку, крупу, «молочку». И хотя граждане в целом стараются сейчас экономить, чтобы создать надежный запас, как говорится, на «черный день», денег на закупку впрок они не жалеют. Так что спрос растет, и продукты дорожают.

И вот уже цены на сахар-песок в некоторых чебоксарских торговых точках взлетели с 53 рублей (в феврале) до 70 рублей и выше. Причем спрос на него носит локальный характер: если в одних районах столицы Чувашии бакалейные полки сетевых магазинов пустые, в других — все спокойно.

Масло в огонь подливают и спекулянты. В первых числах марта горожане не раз наблюдали, как предприимчивые дельцы тележками вывозили сахар «со скидкой» из «Пятерочек», «Магнитов», «Побед» и грузили сладкий товар в фургончики. Отсюда и пустые полки, и заоблачные цены там, где пытаются нажиться на наивных гражданах. А ведь все по одному и тому же сценарию. Разве не так было когда-то с солью, а потом с гречкой? Вот и сахар теперь на вес золота…

В Минэкономразвития Чувашии стараются держать ситуацию на контроле. Ежедневно мониторят цены на основные виды товаров, пользующихся наибольшим спросом. В своем Telegram-канале Глава Чувашии Олег Николаев заверил, что магазины по всей республике работают в штатном режиме.

«Организации торговли уведомлены о запрете ценовых сговоров, необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке. Федеральные торговые сети приняли добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные виды социально значимых продуктов», — сообщил руководитель региона. Вот и сами ритейлеры обнадеживают: на складах есть достаточное количество запасов товаров, в том числе сахара. Причем, по данным Минэкономразвития республики, которое ссылается на распределительные центры «Пятерочки», что находятся в Татарстане и откуда продукцию отправляют в том числе и в Чувашию, «цена на сахар зафиксирована на прежнем уровне, необходимость в создании неселением запасов сахара отсутствует». Остальные товары первой необходимости в магазинах тоже постоянно пополняются, успокаивают в торговых сетях. Если нужно, они готовы организовать ускоренную доставку конкретной продукции в магазины.

Раз нет дефицита, получается, и цены растут необоснованно? Возможно, на то есть и объективные причины, например, когда производитель больше не может сдерживать цены на конечную продукцию из-за постоянного роста себестоимости. Такова ситуация сегодня в хлебопекарной и молочной промышленности. По мнению экспертов, пусть ненамного, но себестоимость продукции могла бы снизить экономия затрат на упаковку, цена которой порой доходит до 15% от стоимости товара. Так, Российский союз пекарей поддержал инициативу по продаже хлеба без упаковки, составляющей около 5% от его отпускной цены. На производстве и спецтранспорте созданы условия, чтобы хлеб не нуждался в упаковке, сообщили в союзе. Однако согласится ли с этим Роспотребнадзор в нынешних условиях — еще вопрос…

В сахарной же «горячке» розничные сети винят так называемых перекупов, которые создают «вымывание» товара с полок магазинов в отдельных регионах. По данным некоторых производителей сахара, запросы ритейлеров на этот продукт за последние дни увеличились в восемь раз. Потому в магазинах и пришлось несколько поумерить пыл безудержных покупателей.

В Минэкономразвития республики подтвердили, что по согласованию с Минпромторгом России с 5 марта федеральными сетями принято решение ограничивать отпуск товаров первой необходимости в одни руки, чтобы пре-дотвратить отсутствие продукции из-за повышенного спроса на волне общего ажиотажа. А о фактах завышения цен на социально значимые продукты можно сообщить в Минэкономразвития Чувашии по телефону (8352) 56-52-42. Информацию, поступившую в ведомство, оперативно направят в Чувашское УФАС России, где обещают принять соответствующие меры реагирования. В УФАС можно позвонить и напрямую по номеру (8352) 62-25-88. Обращаем внимание, «горячая линия» действует в рабочие часы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщают федеральные СМИ, в Госдуме подготовлены поправки о регулировании цен на ряд товаров и услуг. По словам главы комитета по информполитике Александра Хинштейна, в перечень таких товаров могут и должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты, информирует ТАСС. Напомним, подобные меры действовали в период пандемии, когда был принят закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия. В Госдуме полагают, что решение позволит защитить граждан от роста цен.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что неприемлемо искусственно повышать цены. «У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — написал Володин. И добавил, что планируется провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров, чтобы выявить факты необоснованного роста цен.

Выявлять и наказывать случаи спекуляции, в том числе сахаром и гречкой, намерена Федеральная антимонопольная служба. Об этом недавно заявил глава ведомства Максим Шаскольский. «В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки», — цитирует Шаскольского «Российская газета». По его словам, готовятся изменения, благодаря которым можно будет сразу дать предупреждение производителю или поставщику о том, что у него монопольно высокая цена, за этим, вероятно, последует оборотный штраф.