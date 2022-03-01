Чебоксарцы вместе с архитекторами обсудили концепцию благоустройства Рощи Гузовского

И поделились идеями — что нужно изменить в лесном массиве, а что ни в коем случае нельзя трогать.

Когда-то этот природный памятник создал ученый Бронислав Гузовский, восстанавливавший погибавшие дубравы. Напомнить об этом и решили в процессе совместной работы с местными жителями руководитель исследовательских проектов «МАРШ Лаб» Филипп Якубчук и эксперт Института экологического проектирования и изысканий Екатерина Самухина. Они детально изучили территорию Рощи Гузовского, ознакомились с уникальными столетними дубами, повстречали обитателей леса: синиц, снегирей, дятлов и белочек. А обсуждать будущее парка начали еще на проектной сессии полгода назад. За прошедшее время успели опросить больше 600 человек.

Справка «СЧ» Свои предложения по благоустройству Рощи Гузовского жители еще могут внести на сайте: http://chebspaces.ru/roshha. В дальнейшем планируется приступить к разработке проектно-сметной документации и поиску средств на реализацию проекта.

Парк посещают мамы с детьми, молодежь, пенсионеры, владельцы собак… У каждого свои интересы — одни хотят, чтобы здесь были оборудованные места для ребятишек и для занятий спортом, другим нужны специальные площадки для собак и парковочные места. Но в одном вопросе чебоксарцы и специалисты сошлись единодушно. Люди приходят в парк, чтобы отдохнуть от городской суеты, погулять и подышать свежим воздухом. А значит, ради новомодной планировки нельзя вырубать деревья и разрушать экосистему. Касается это и «музыкального сопровождения», ведь оно мешает обитателям леса, которых итак из года в год становится все меньше. Для благоустройства необходимых площадок вполне хватит и существующих полян. Специалисты также предложили дополнить лес некоторыми породами деревьев, характерных для дубрав, таких как ель, рябина и липа.

Во время геодезической съемки проектировщики обнаружили огромное количество вытоптанных дорожек и тропинок. «Это один из факторов, почему гибнут корни деревьев», — считает Екатерина Самухина. Чтобы сохранить лес, посетители должны придерживаться специально оборудованных маршрутов. Поэтому на основных дорожках надо обновить асфальтовое покрытие, а второстепенные выложить гранитным отсевом и щепой. Тогда можно будет соблюсти хрупкий баланс между интересами человека и природой.

Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. Например, присутствующий на встрече заслуженный эколог России Альберт Ластухин считает, что в лесу асфальт класть нельзя. После дождя на такие дорожки выползают земляные черви и гибнут под ногами людей. А ведь черви разрыхляют почву, а значит, питают корневую систему растений. В этом его поддержали и другие присутствовавшие на встрече биологи, которые считают, что вместо асфальта можно сделать дорожки из биоматериалов. Но глава администрации Московского района Чебоксар Сергей Ильин выразил мнение, что прежде всего это вызовет неудобство для прогуливающихся граждан в зимнее время и межсезонье. А кроме того, основные дороги в парке должны быть доступны для механической уборки…

Сохранить лес можно, если помочь людям лучше понять живой мир, который их окружает, показать красоту и многообразие природы. Для этого в парке необходимо оборудовать экологическую тропу с информационными стендами, считает Ластухин. Они расскажут, какие растения и деревья здесь можно увидеть. Один из лучших примеров — экологическая тропа «Обретенная дельта» в Астраханском биосферном заповеднике, которая, кстати, является платной. А в Роще Гузовского такое новшество должно быть в свободном доступе для всех.

Местные жители идею оценили, предложив сначала сделать информационные таблички о том, как правильно вести себя в парке, в частности, убирать за собой мусор и бережнее относиться к окружающей природе.

«Мы планируем внести элементы экопросвещения», — ответила Екатерина Самухина. На основных тропах будут расположены информационные стенды с упоминанием обитателей леса, которых чаще всего встречают поблизости, маршрутные указатели. Украшать стенды, кстати, будут элементы национального орнамента, в числе которых главный символ чувашского флага — древо жизни.

А вот предложение оборудовать павильоны для экологических уроков разработчики добавлять в концепцию не стали. Объяснили они это тем, что за такими местами нужно постоянно следить, так как они будут привлекать к себе маргинальных личностей. При этом у совершающих моцион горожан будет возможность укрыться от дождя под специальными навесами, располагающимися у входа в лес.

…Работающие над концепцией специалисты записывали дельные предложения чебоксарцев. Но даже так реализовать их все, безусловно, невозможно. Например, одно из самых первых предложений — провести освещение на главных дорожках — само по себе является хорошей идеей. Загвоздка лишь в том, как проложить его, чтобы не навредить лесу. Самый безопасный вариант — не использовать тяжелую технику, установив столбы и проложив кабель вручную. Но ручной труд обойдется как минимум в два раза дороже. Или же волнующий многих вопрос о дальнейшей судьбе территорий, на которых сейчас располагаются «развлекательные парки». Как с ними поступить, когда истекут сроки договоров с арендаторами? С одной стороны, они оттягивают на себя желающих «культурно посидеть» с компанией в лесу и развести огонь, а с другой — это лишний шум в парке и вытоптанная почва…