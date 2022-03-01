Новые технологии — для здоровья и спорта

В нашу республику поступило еще два аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки состояния организма и тестирования уровня физической подготовленности спортсменов, сообщили в Минспорте Чувашии.

Об использовании первого комплекса, который поступил для нужд Центра спортивной подготовки имени А. Игнатьева, «СЧ» уже рассказывала. Новое оборудование будет установлено в Чебоксарском училище олимпийского резерва имени В. Краснова и республиканской спортшколе олимпийского резерва № 3. Комплексы поступили в Чувашию по распоряжению Правительства России и соглашению с федеральным Минпромторгом.

Ранее при поддержке ведомства спортшкола № 4 получила хоккейные клюшки на общую сумму свыше 582,5 тысячи рублей.

Также в этом году в спортшколу № 2 для занятий биатлоном ожидается поставка 40 комплектов установок для стрельбы из пневматического оружия общей стоимостью 368 тысяч рублей.

Как подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров, в 2022 году новый инвентарь поступит и в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета выделено практически 24,6 млн рублей.