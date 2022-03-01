Дети из шести деревень Моргаушского района добирались до школы самостоятельно

Директор Тораевской школы в Моргаушском районе оштрафован за то, что не обеспечил перевозки на учебу 27 учащихся, проживающих в шести населенных пунктах сельского поселения.

Дело в том, что школьный автобус сломался. Однако директор не предпринял меры по обеспечению перевозки детей в школу, а также по своевременному ремонту автобуса. А это прямое нарушений требований нормативных актов, регулирующих организацию обучения детей. Они же предусматривают обязательную организованную их перевозку до школы и обратно, если от учебного учреждения до жилых домов в сельских поселениях больше километра. Пока автобус «болел», родители были вынуждены самостоятельно организовывать доставку детей в школу.

Прокурорское представление в адрес начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района удовлетворено в полном объеме. В отношении директора школы возбуждено административное дело, постановлением суда он оштрафован на 10 тысяч рублей. В настоящее время «детский» автобус выходит на линию.