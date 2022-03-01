Цифровой нейтралитет может остановить информационную войну

Нормы о цифровом нейтралитете в период вооруженных конфликтов предложил создать ООН Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Об этом стало известно из письма гендиректора организации Рустама Сагдатулина к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Современное гуманитарное право не учитывает и не регулирует информационные войны, хотя они часто используются для дезинформации не только сторон конфликта, но и всего мирового сообщества, отмечают в РОЦИТ.

«Понятия, методы и правила информационной войны не детерминированы ни в одной правовой системе мира. Это позволяет конфликтующим сторонам свободно применять любые инструменты и технологии, призванные исказить реальную картину мира», — сказано в обращении.

В РОЦИТ отмечают, что с помощью таргетированной рекламы украинские власти распространяют на российскую аудиторию контент, направленный на «поляризацию общества».

КОММЕНТАРИЙ Заместитель Председателя Госсовета Чувашии – председатель Комитета по социальной политике, национальным вопросам Ольга Петрова: — Сейчас мы видим, как через обзвоны, таргетированную рекламу среди россиян распространяют недостоверную информацию. В детские сады и школы приходят сообщения о минировании. Эти действия призваны посеять панику и дезориентировать население. Было бы здорово прийти к договоренности по цифровому нейтралитету, которые запрещали бы эти и другие методы целенаправленного распространения дезинформации. Будет ли достигнуто такое соглашение — большой вопрос. Сейчас это противоречит интересам стран Запада, которые используют цифровые платформы для искажения реальной картины мира в сознании людей, формирования деструктивного образа России и россиян, дестабилизации ситуации в нашей стране и лоббировании своих экономических и политических интересов.

Напомним, сориентироваться в потоке дезинформации, найти правдивые новости о текущих событиях можно на специально созданном ресурсе объясняем.рф. Там размещаются только проверенные данные и опровергается фейковая информация.