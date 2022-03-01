АЛЕКСАНДР АГАФОНОВ,

директор Чебоксарского института Московского политехнического университета:

«Больше века «Советская Чувашия» является флагманом печатной прессы республики. Ваша газета стала свидетелем многих ключевых событий в истории страны и Чувашии, давая возможность своим читателям вместе с сотрудниками газеты становиться непосредственными их участниками. Искренне желаю руководству и творческому коллективу «Советской Чувашии» неиссякаемого вдохновения, новых успехов и достижений! От всей души поздравляю дружный коллектив сотрудников «СЧ» со знаменательной датой — 105-летием издания!».