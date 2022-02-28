Началась подготовка к празднованию Дня республики

На форуме обсудят развитие экономики в условиях санкций, а на «Акатуе» вспомнят о выдающихся земляках

На этой неделе прошло заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения Дня республики. Как всегда, день рождения Чувашии будет наполнен большим количеством событий. Можно разделить их на два основных направления: деловые и культурные.

«Все эти мероприятия являются возможностью представить Чувашию как самобытную республику, которая имеет хороший экономический потенциал и инновационные возможности развития, и как надежного партнера в реализации важнейший проектов», — подчеркнул на оргкомитете Глава республики Олег Николаев.

Если придерживаться условного разделения, то в деловой части нас ждут выездные заседания двух комитетов Госдумы России — комитета по финансовому рынку, а также комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. А основным событием деловой программы можно считать Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация», который пройдет 23-24 июня.

На предстоящем форуме Глава Чувашии предложил обсудить развитие экономики в условиях санкций. По его словам, сейчас правительство страны принимает меры в ответ на новые санкционные решения со стороны Европейского союза и США. И экономический форум вполне может стать площадкой для обсуждения первых результатов ответных мер.

Сам форум предполагается провести в онлайн и офлайн-форматах. По тематике дистанционные площадки планируется разделить на четыре трека: люди, технология и бизнес, территория, развитие внутреннего туризма. Полная программа мероприятий будет доступна в специальном мобильном приложении, где будут указаны спикеры, деловые встречи, темы дискуссий.

Одновременно с Чебоксарским экономическим форумом, сообщил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, будут проводиться межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» и межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». Этот фестиваль, кстати, стартует уже в апреле и продлится до сентября. Он пройдет в шесть этапов, один из которых выпадает на момент празднования Дня республики. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, конкурсы профессиональных мастеров, дни национальной кухни. Это позволит развить индустрию гостеприимства и гастрономический туризм в республике.

Досрочно, за две недели до Дня республики начнутся и праздничные культурные мероприятия. Первым в списке станет фестиваль-марафон «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, который пройдет в городах и районах Чувашии 9-18 июня. А в День России 12 июня Надежда Бабкина, как амбассадор проекта «Вышитая карта России», презентует завершенную карту в Чебоксарах, рассказала на оргкомитете министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. По словам министра, сейчас к этому уникальному проекту присоединились все регионы страны, последним стал Чукотский автономный округ.

Большинство пунктов культурной программы нынешнего Дня республики жителям Чувашии хорошо знакомы. Это и фестиваль народного творчества «Родники России», и конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», пригласить на который планируется и вышивальщиц российской карты, и Всечувашский праздник «Акатуй», посвященный Году выдающихся земляков, и международный фестиваль фейерверков «Асамат».

КСТАТИ Но есть и новое. С 23 по 27 июня состоится первая Всероссийская детская фольклориада народов России, проводимая при поддержке Минкультуры страны и Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Участие в ней примут более тысячи юных артистов со всех регионов России, в том числе и лучшие детские коллективы республики. В рамках фольклориады пройдет Российская детская фольклорная ассамблея. Она предполагает проведение конкурса детских и молодежных фольклорных коллективов, а также мастер-классов и различных творческих мастерских. «Для нас это очень важное мероприятие, большая ответственность, и мы должны достойно встретить гостей»,— подчеркнул на оргкомитете Олег Николаев.

Традиционно праздничные мероприятия пройдут не только в столице республики. В этом году второй основной площадкой проведения Дня республики выбран Козловский район. В этой связи Олег Николаев поручил сформировать единую программу с полным перечнем мероприятий по датам. А еще — разработать единый брендбук для оформления праздничных площадок на основе символики Года выдающихся земляков, объявленного в Чувашии, и Года культурного наследия народов в России.