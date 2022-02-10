Центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев будет работать круглосуточно

На сегодняшнем заседании Оперштаба обсудили готовность республики к приему беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. В режиме ожидания прибытия людей Чувашия живет с начала недели. И если прежде речь шла о 300 переселенцах, то сейчас в республике планируется принять 600 человек. В Чувашии, по словам Олега Николаева, все к этому готово, и теперь очень важно сработать оперативно: обеспечить людей медицинской помощью, оформить все необходимые бумаги с точки зрения миграционного законодательства.

Отметив большой поток обращений от жителей Чувашии, которые предлагают самую разную помощь беженцам, Глава Чувашии поручил создать ресурс. На нем могла бы собираться вся информация о людях и конкретной помощи, которую они предлагают. Так, кто-то уже сейчас готов бесплатно вести уроки для детей. А вещи и продукты, которые на этой неделе начали собирать в центре по сбору гуманитарной помощи для беженцев во Дворце детского творчества в Чебоксарах, попросил принимать круглосуточно. Уже сегодня там надо организовать складирование и сортировку поступающей гуманитарной помощи, чтобы люди четко знали, где он находится и как работает.