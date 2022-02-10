В Комсомольском районе подвели итоги прошедшего года

Олег Николаев совершил рабочую поездку в Комсомольский район, где провел совещание по подведению итогов социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Но сначала Олег Николаев посетил одно из ведущих предприятий республики по производству «второго хлеба» — общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Слава картофелю» в селе Комсомольское. Там он осмотрел новое картофелехранилище с возможностью дальнейшей переработки и фасовки продукции (это один из инвестиционных проектов Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года) и пообщался с трудовым коллективом.

«В этом году мы точно реализуем инвестиционные соглашения в рамках механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и там, как минимум, мы можем идти по пути компенсации затрат на инфраструктуру. Естественно, мы будем поддерживать такие проекты, которые создают современные технологии, современные рабочие места, а самое главное — выходят на другую добавочную стоимость», — сказал руководитель региона.

А выступая на совещании по подведению итогов социально-экономического развития района, Олег Николаев отметил, что у каждого муниципалитета есть свои точки роста, сильные стороны, которые важно масштабировать. Комсомольский район, например, силен в плане картофелеводства. Но важно не останавливаться на достигнутом и постоянно искать скрытые резервы по запуску новых производственных цепочек.

Он напомнил руководству района о работе над Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы — содержащаяся в ней информация является «массивом объективных данных, который отражает реальную действительность на той или иной территории и, соответственно, основанием для дальнейшего планирования, в том числе финансового обеспечения».

При этом Глава Чувашии особо отметил важность опережающего проектирования объектов программы, на которое третий год подряд выделяются средства из республиканского бюджета. Благодаря заранее составленным проектам в прошлом году удалось дополнительно создать в республике семь модельных библиотек, а также привлечь в региональный дорожный фонд более 600 млн рублей. «Такой подход позволяет нам, имея четкий план, объяснять людям, что мы будем делать через некоторое время, и привлекать ресурсы в случае их появления», — подытожил он.

На встрече было отмечено, что аграрии района эффективно использовали возможности региональной программы субсидирования затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, инициированной Главой Чувашии в 2020 году. Энергообеспеченность предприятий Комсомольского района в 2021 году составила 132 л.с. на 100 га, что на 45% выше 2019 года. С такими результатами муниципалитет вышел на первое место в республике. Выше, чем в целом по республике, здесь и обеспеченность спортивными объектами.

Глава Чувашии поздравил актив муниципалитета с днем основания района, выразил труженикам признательность за плодотворную работу и вручил им заслуженные награды.

КСТАТИ

Поддержка для молока

В рамках совещания Глава Чувашии также прокомментировал решение Правительства России и республики о комплексной поддержке личных подсобных хозяйств, зарегистрированных в качестве самозанятых, с текущего года. «В целом, на мой взгляд, это достаточно правильный подход, — сказал Олег Николаев. — Потому что факт того, что личное подсобное хозяйство содержит крупный рогатый скот, еще не говорит о том, что он используется для продажи молока, получения дохода и обеспечения семьи. Человек, который на самом деле производит молоко и далее это молоко поставляет в товаропроводящую цепочку для дальнейшей переработки, как раз является субъектом, на которого надо обращать внимание и соответствующим образом поддерживать. Новое законодательство позволяет нам с одной стороны их вовлечь в общий товарооборот, а самое главное — распространить на них все имеющиеся на сегодняшний день формы поддержки с учетом специфики и размера их хозяйства».