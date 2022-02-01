Сенатор Долгов: Почему молчат правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США?

Член Совета Федерации Константин Долгов обратил внимание на бездействие международных гуманитарных организаций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Кстати, а где же правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США? Почему они молчат, когда дело касается жителей Донбасса? Почему такая избирательность? Сейчас маски сброшены, и видно, кто есть кто», – обратил внимание Долгов в интервью газете «ВЗГЛЯД».

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – сказал он.

Сенатор напомнил итоги свежего опроса ВЦИОМ, согласно которым около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы.

«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – сказал член Совета Федерации Константин Долгов.

Сегодня, 22 февраля, нескольких сотен эвакуированных жителей Донбасса прибудут и в Чувашию. «Мы планируем людей принять, разместить, обеспечить всем необходимым и будем обеспечивать их быт всеми необходимыми составляющими – это медицина, культурная программа и пр. Если кто-то захочет трудоустроиться, мы окажем всяческое содействие», — написал в своем Telegram-канале Глава Чувашии Олег Николаев.