Эксперты прокомментировали результаты опроса об отношении к людям, прибывающим из ЛНР И ДНР

Оценку результатов социсследования ВЦИОМ, которое показало, что около 78% россиян поддерживают прием населения ДНР и ЛНР, опубликовала газета «Ридус».

Так, политконсультант Алёна Август и руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян считают, что результаты опроса убедительны и закономерны. Ведь несмотря на юридические границы, чисто по-человечески Россия остаётся в едином поле с республиками.

«Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих близких и готовы принимать беженцев», — отметила Август.

Эксперт также обратила внимание на традиционно русскую черту — помогать тем, кому плохо, ее отражает большое число активистов в регионах страны, которые готовы оказать помощь.

«Про выплату 10 тыс. рублей — это поддерживают тоже 2/3 опрошенных. Там больше 60 тысяч человек, это не большие деньги. Эти деньги не решили бы какую-то задачу, и для нашего бюджета это немного. Большинство из этих людей вернутся к себе домой», — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Напомним, сегодня Чувашия примет людей из Донецкой и Луганской Народных республик. Среди них пожилые люди, семьи с детьми, сироты. Чувашский региональный штаб #МыВместе объявил сбор гуманитарной помощи для них.