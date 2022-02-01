Создана рабочая группа по оказанию помощи эвакуированным с Донбасса гражданам

Ее первое заседание провел Глава Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

«Принято решение о массовой эвакуации людей на территорию Российской Федерации. В этот сложный для них период мы должны оказать им всемерную помощь. Уже завтра к нам приедут первые несколько сотен человек. Наша задача — обеспечить их всеми условиями проживания и оказать максимальное внимание», — сказал Олег Николаев.

Как сообщил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, уже определены два пункта временного размещения — детский санаторий «Лесная сказка» и санаторий «Надежда». Первые прибывшие будут размещены в «Лесной сказке». Основной корпус санатория может принять сто человек, его подразделения — еще 200 человек.

На заседании обсуждены основные организационные вопросы, касающиеся размещения беженцев в пунктах пребывания, обеспечения правопорядка и оказания необходимой помощи. В завершение заседания Глава Чувашии анонсировал введение режима повышенной готовности. По словам председателя ГКЧС Чувашии Олега Яковлева, это связано с необходимостью размещения и всестороннего обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей, прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Чувашской Республики.