В День памяти воинов-интернационалистов в чебоксарской школе открылся музей

Урок мужества с «Маэстро»

Попав под обстрел противника, вертолет начал падать. От ударов о склон горы штурмана и бортового техника выкинуло из машины через боковые стекла, начальник штаба полка пробил лобовое стекло передней кабины и в бесчувствии повис на нем. Десантники, находившиеся в вертолете, погибли. Оправившись от шока, штурман и борттехник вернулись к горящему вертолету и вытащили израненного командира. Окруженный силами противника, уцелевший экипаж и не надеялся на спасение. Как вдруг среди огня и черного дыма от взрывающихся боеприпасов они увидели вертолет. За штурвалом прилетевшего на помощь МИ-8 был молодой командир вертолетной эскадрильи Николай Гаврилов…

Дорогой гость и коллега

Одно из ярких воспоминаний об Афганской войне уроженца Канашского района, Героя России, почетного гражданина Чебоксар и Чувашии Николая Гаврилова теперь запечатлено на ландшафтном мини-макете в новом музее, открывшемся в 22-й чебоксарской школе в День памяти воинов-интернационалистов. Среди воссозданных холмов и склонов Зардевского ущелья — разбитый вертолет, подсвеченный огоньками и зависший над пропастью Ми-8. Словно застывшие в стоп-кадре события более чем 30-летней давности стали главной частью экспозиции.

Напомним, с 2019 года это столичное образовательное учреждение носит имя генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. В стенах 22-й школы — это самый дорогой гость. Впрочем, учителя давно называют Николая Федоровича своим коллегой, ведь он наряду с педагогами вносит огромную лепту в патриотическое воспитание здешних учеников.

Еще в 2015 году в школе открылся первый кадетский класс. С тех пор ежегодно при приеме первоклашек набирается один класс кадет, куда всегда очень хотят попасть и мальчишки, и девчонки. И сейчас уже в семи кадетских классах обучаются 188 юных патриотов.

В 2020-м году здесь открылся Зал боевой славы, объединивший историю трех войн — Великой Отечественной, Афганской и Чеченской. А год назад Николай Гаврилов подарил школе самую настоящую боевую винтокрылую машину, ушедшую на «заслуженный покой». Открытие памятника состоялось на специально оборудованной вертолетной площадке в 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. И еще тогда директор учреждения Надежда Шестакова говорила, что начата работа по воплощению в жизнь грантового проекта — создание музея под поэтическим названием «Позывной «Маэстро». Именно такой позывной и был у Героя России Николая Гаврилова…

Из первых уст о «вертолетной» войне

На открытие завершающей части теперь уже, можно сказать, целого музейного комплекса школы приехал Глава республики Олег Николаев вместе с супругой Натальей Алексеевной. Он горячо приветствовал Николая Гаврилова и его боевых товарищей, прибывших поддержать своего дорогого друга, к слову, тоже Героев России — генерал-полковника Алексея Романова, офицера управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России полковника Вячеслава Бочарова, полковника Федеральной службы безопасности России Юрия Недвигу, участника Чеченской войны, нашего земляка Евгения Борисова и других.

Олег Николаев оценил, как много делается в школе для патриотического воспитания детей. «Отрадно, что именно Николай Федорович, являясь одним из выдающихся земляков чувашского народа, стал частью этого процесса, поддерживает школу, своим примером вдохновляет школьников», — отметил Глава Чувашии.

Ну а сам генерал-лейтенант выразил надежду, что знакомство ребят с военной техникой, работа музейного комплекса в целом, а также общение с ветеранами и Героями России помогут юным патриотам выбрать правильный путь в жизни. «Кто знает, возможно, многие кадеты этой школы будут потом служить в Вооруженных силах России, защищать интересы республики и страны на всех направлениях», — сказал он.

Среди почетных гостей был и полковник Петр Корнев, приехавший на открытие музея из Ставрополя. Он и есть участник того самого эпизода Зардевской операции, запечатленного ныне в экспозиции школьного музея.

«Недаром Афганскую войну называют «вертолетной», — напомнил Николай Гаврилов, подойдя с Петром Адамовичем к музейной инсталляции. — Участки были труднопроходимые, дорог там либо не было, либо они были заминированы, и потому военные удары, эвакуация раненых и другие маневры также выполнялись в небе. Ну а в Зардевском ущелье как раз скопилось много бандитов, руководство приняло решение нанести решительный удар. Для выполнения задачи было привлечено порядка 30 вертолетов…»

«Благодаря Дамиру Сидикову и Олегу Ягутину, которые тогда меня вытащили из вертолета, ну и, конечно, Николаю Гаврилову, прилетевшему к нам на помощь, я жив», — с волнением в голосе признался Петр Адамович, глядя на макет. По его словам, воссозданная картина настолько реальна, что даже становится страшно от тех воспоминаний…

Планшет пилота и колокольчик Беслана

Между тем в новом музее началась первая экскурсия. Провела ее для почетных гостей заместитель директора Алина Индюкова. «Практически все полеты, совершенные Гавриловым в Афганистане, а провел он там с небольшими перерывами почти девять лет, были связаны с риском для жизни. Нередко вертолетчики погибали. А наш чувашский «Маэстро», можно сказать, родился в рубашке…» — рассказывала она.

В экспозиции музея собраны вещи из личного архива Николая Гаврилова: его летная форма времен Афганской войны, на которой, видны следы запекшейся крови, правительственная телеграмма матери Николая Федоровича с благодарностью за воспитание достойного сына Отечества, богатый архив документов и фотографий, рассказывающих о жизненном пути летчика.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Музей боевой славы в школе — это основа патриотической работы, уникальные сведения, которые в нем представлены, являются неким порталом, который погружает нас в события прошедших дней. Есть неоспоримая истина: человек силен памятью. Память наполняет нас силой, мужеством и отвагой, а главное — способностью противостоять вызовам».

Достойное место среди экспонатов займут и подарки от боевого братства. Петр Корнев подарил новому музею небольшой наколенный планшет. «Сюда перед выполнением задания пилот записывал карандашом координаты, частоты и другую важную информацию, затем с помощью ремешка прикреплял его к колену, чтобы удобнее было смотреть во время полета, — объяснил летчик. — Кроме того, с помощью встроенного «ветрочета» можно было произвести вычисления, например, рассчитать путевую скорость и прочие необходимые показатели». Как дружно добавили друзья-авиаторы, этот незаменимый, как бы мы сейчас сказали, «гаджет», верой и правдой служил пилотам ничуть не хуже современного компьютера.

Особое место займет в новом музее и колокольчик, подаренный участником освобождения заложников в Беслане, офицером управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России полковником Вячеславом Бочаровым, за плечами которого были Афган, Чечня и Беслан.

«Спасая детей в Беслане, погибли многие спецназовцы. Считался погибшим и Вячеслав Алексеевич. Внезапно уже в морге он подал признаки жизни. Наши врачи провели несколько сложнейших операций, и Вячеслав остался жить и потом, восстановившись, даже на несколько лет вернулся в спецназовский строй», — коротко рассказал историю Героя Николай Федорович. В Беслане, по его словам, теперь новая школа, в ней 26 классов, названных именами тех людей, кто освобождал тогда заложников. Есть класс и имени Бочарова.

В 2007 году, когда в бесланской школе открывался музей памяти, спецназовцы подарили хранителям музея колокольчик. Такой же дар преподнес 22-й школе и Вячеслав Алексеевич.

«В открытии школьных музеев боевой славы — большое духовно-нравственное начало, — сказал Герой России, передавая трогательный подарок директору школы. — Пусть он своим звоном напоминает всем нам о том, что нельзя оставаться равнодушными и забывать свою историю, что мир должен быть сохранен». Надежда Ивановна пообещала, что отныне этот колокольчик будет звучать в школе на День знаний.

Из мальчишек выйдет толк

Еще одной доброй традицией станет дружба между музеями 22-й чебоксарской школы и Янгличской школы Канашского района, которая также носит имя Николая Гаврилова, — ведь именно в ней он когда-то учился.

«Это замечательно, что теперь и столичные школьники имеют уникальную возможность ближе познакомиться с нашим выдающимся земляком, — поделилась мнением директор Янгличской школы Светлана Васильева. По ее мнению, это важно, прежде всего, для ребят, ведь перед их глазами всегда будет пример мужества и героизма.

«Наши выпускники, например, нередко поступают в военные вузы страны, служат Родине. Вот у меня в этой школе выросли три сына, они всегда равнялись на земляка Николая Гаврилова, и все стали военными врачами», — гордится выпускниками и сыновьями Светлана Станиславовна.

По словам ее коллеги, директора Музея боевой и трудовой славы Янгличской школы Калиссы Ивановой, в их фонде тоже хранятся ценные экспонаты от легендарного летчика — Звезда Героя России, военный мундир и многое другое. Стоит во дворе школы и вертолет, куда часто наведываются кадеты. По словам педагогов, сидя за штурвалом, ученики мечтают стать пилотами.

Кстати, Калисса Михайловна помнит, каким учеником был Николай Гаврилов. «Он был сообразительным и целеустремленным, — сказала она. — Уже тогда мы с учителями думали, что из этого мальчишки выйдет толк. Ведь он исключительно сам, без чьей-либо помощи готовился поступать в военное училище»…

…Так и закончилась первая экскурсия нового школьного музея, ну а прозвеневший затем звонок возвестил о начале урока мужества, на который пригласили местных учеников Герои России. Спешили на встречу с легендарными личностями и кадеты из 3 «К» класса Саша Петров и Илья Яковлев. Одернув кадетский китель и поправив съехавшие набок пилотки, мальчишки встали в строй и вместе со своими одноклассниками направились в актовый зал. В руках ребята держали скрученные в трубочки белые листы, чтобы взять автографы у именитых гостей. Оба друга грезят небом и мечтают стать военными летчиками.