О созыве сессии

Очередная, шестая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва состоится 17 февраля 2022 года в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».