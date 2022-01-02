Крыша дома в Мариинском Посаде дождалась ремонта

У жильцов многострадальной пятиэтажки по улице Николаева, 89 в Мариинском Посаде, где в конце декабря ветром унесло часть двускатной крыши, похоже, появилась надежда на скорый ремонт. Как сообщается на страничке администрации Мариинско-Посадского района в Инстаграме, работы по ремонту кровли должны начаться в феврале. На этой неделе глава администрации района Владимир Мустаев и глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Вячеслав Сыройкин в очередной раз встретились с руководством Республиканского фонда капитального ремонта и обсудили дальнейшие действия. Известно, что деньги на ремонт кровли выделены, подрядчик определен. Вчера представители подрядчика осмотрели место работ. По информации местных властей, в следующем году в доме запланирован капремонт систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.