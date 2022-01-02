Пятиэтажка в Мариинском Посаде превращается в аварийную

Без крыши в доме худо

Под самый Новый год, 25 декабря, стихия преподнесла жителям пятиэтажки по улице Николаева, 89 в Мариинском Посаде неприятный сюрприз. Сильный шквалистый ветер частично сорвал двускатную крышу с их дома. С тех пор жизнь почти 130 человек из 60 квартир перестала быть спокойной – из-за обильных снегопадов их начало подтапливать талой водой.

…В квартирах на верхних этажах – стойкий запах сырого бетона, обои отслаиваются, жильцы не успевают менять тазики с грязной водой. Если ничего не делать, совсем скоро вода доберется до нижних этажей. А ведь на дворе – только середина января. Что будет твориться весной, когда начнется оттепель, людям даже представить страшно… Однако с ремонтом крыши здесь пока не спешат. По подсчетам, на восстановление кровли требуется около 4,2 млн рублей. И главный вопрос сейчас — где их взять?

Как прокомментировал в своем Инстаграм депутат Госсовета Чувашии Владимир Лидерман, который подключился к решению этого вопроса сразу после ЧП, из резервного фонда республики деньги на ремонт дома выделить не могут — ущерб от чрезвычайной ситуации (ее объявили в районе в день происшествия) составляет меньше 12 миллионов рублей. И это не позволяет квалифицировать ее как ЧС регионального или межмуниципального масштаба. Соответственно работы должны финансироваться из местного бюджета. Но в казне Мариинско-Посадского района таких средств нет. Выход видится в направлении денег на ремонт крыши из республиканского Фонда капитального ремонта. Там нашли возможным вне очереди отремонтировать кровлю за счет средств, уже собранных жильцами на капремонт этого дома.

Как рассказал «СЧ» глава администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев, всю необходимую документацию марпосадцы уже передали в Фонд капремонта. Однако начать ремонт крыши дома там могут не раньше весны – зимой производить кровельные работы нецелесообразно. Подобрали в районе и подрядчика – как только появятся деньги, здесь готовы сразу же приступить к ремонту.

Но ждать столько времени у моря погоды нельзя — всем понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. Ситуация и без того критическая – как бы не пришлось срочно восстанавливать уже не только крышу, но и саму пятиэтажку, которая, кстати, построена относительно недавно – в 1983 году. Поэтому и местные власти, и депутаты активно ищут другие возможности решения проблемы.

Так, администрация Мариинско-Посадского района обратилась за помощью к депутату Госдумы Анатолию Аксакову, который обещал сделать все возможное. Предлагается также применять современные кровельные материалы и технологии, позволяющие работать зимой. А депутат Госсовета Чувашии Владимир Лидерман намерен привлечь к ситуации внимание республиканских властей. «Решать этот вопрос нужно сейчас. Когда начнет таять снег, затопит дом вплоть до первого этажа. В квартирах уже сейчас просто бедственное положение. Заливает сети электроснабжения, что может привести к воспламенению», — поделился он своими переживаниями с «СЧ».

Кстати, развалившаяся под натиском стихии двускатная крыша, как выяснилось, была возведена незаконно, без разрешительной документации. Ее в 2005 году надстроили над уже имеющейся мягкой кровлей, которая то и дело протекала, чтобы на ней не задерживалась влага и снег. Дом в свое время был ведомственным, принадлежал «Авторемзаводу», потом его передали городу и ремонтом занимался муниципалитет. В УК «Гарант», обслуживающей дом, по словам главы администрации Мариинско-Посадского района Владимира Мустаева, признавать себя виноватыми отказываются – а ведь именно там должны следить за состоянием дома…

…А пока решается судьба дома, жильцам ничего не остается, как вовремя менять быстро заполняющиеся водой емкости и подсчитывать убытки, понесенные из-за потопа. Их они вправе возместить в судебном порядке. А на крыше организовали ежедневную уборку снега, чтобы хоть как-то защитить дом и свое имущество.