Лидеров «Культурного рейтинга «СЧ» ждут награды

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В десятый раз наша газета вывела рейтинг культурных событий минувшего года. В связи с круглой датой впервые за всю историю в «СЧ» решили наградить лучших по рейтингу. Торжественная церемония с участием представителей Минкультуры республики запланирована на начало февраля в стенах редакции.

Напомним, по итогам интернет–голосования больше всего голосов собрал спектакль «О чем плачут лошади», а согласно мнению экспертного жюри в ТОП–5 культурного рейтинга попали одноактные балеты Андрея Меркурьева («Не дай мне уйти») и Данила Салимбаева («Барокко»), выставки «Возвращение шедевров», «Чувашская песня» и «Простой советский человек», а также долгожданное событие — открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии.

Опубликовано: 24 января 2022 г.


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