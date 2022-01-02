Лидеров «Культурного рейтинга «СЧ» ждут награды

В десятый раз наша газета вывела рейтинг культурных событий минувшего года. В связи с круглой датой впервые за всю историю в «СЧ» решили наградить лучших по рейтингу. Торжественная церемония с участием представителей Минкультуры республики запланирована на начало февраля в стенах редакции.

Напомним, по итогам интернет–голосования больше всего голосов собрал спектакль «О чем плачут лошади», а согласно мнению экспертного жюри в ТОП–5 культурного рейтинга попали одноактные балеты Андрея Меркурьева («Не дай мне уйти») и Данила Салимбаева («Барокко»), выставки «Возвращение шедевров», «Чувашская песня» и «Простой советский человек», а также долгожданное событие — открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии.