Рейтинг культурных событий от «Советской Чувашии»

По традиции каждый год в конце декабря наша газета составляет свой рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах «СЧ» публикуется немало статей, посвященных спектаклям, выставкам, концертам и фестивалям, новым изданиям и новым явлениям в культурной жизни республики. Именно из них в конце года эксперты (те, кто пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом) выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера — то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году. И не первый год мы предлагаем выразить свои зрительские симпатии и читателям сайта газеты. В своеобразный «шорт-лист» вошли те события, которые уже так или иначе отмечены нашими экспертами.

Спектакли, концерты

Постановка Игоря Лебедева «О чем плачут лошади» в Русском драматическом театре

Одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко» в Театре оперы и балета

«Баядера» Имре Кальмана в постановке Никиты Удочкина и Алексея Тишуры в Театре оперы и балета

Постановка Валерия Яковлева «Инкеклe телей» (Счастье горькое) в Чувашском драматическом театре

«Юность на семи ветрах» по пьесе Александра Степанова (Портта) в постановке Дмитрия Петрова в ТЮЗе

Концерт памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Театре оперы и балета

«Телей кайaкe» (Птица счастья) по пьесе Марины Карягиной в постановке Валерия Карпова в Чувашском драматическом театре

Опера Сергея Рахманинова «Алеко» в постановке Максима Жучина (совместный проект Театра оперы и балета и Чувашской академической симфонической капеллы)

Выставки

«Звуки Че. 90-е» в Чувашском национальном музее

«Ради жизни на планете» Владимира Ларева в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ)

Выставка Праски Витти «Чувашская песня» в ЧГХМ

Фотовыставка «Простой советский человек»: Жители Чувашии рубежа 1920-1930-х годов в фотографиях братьев Костиных в ЧГХМ

Выставка «Церковное искусство Чувашии» в ЧГХМ

Выставка к 290-летию Петра Егорова «Созидающий красоту в камне» в Чувашском национальном музее

«Возвращение шедевров: произведения живописи ЧГХМ после реставрации ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» в ЧГХМ

«Петр Сизов. Дело жизни» в ЧГХМ

«Очарованный художник» Александра Мухина в Центре современного искусства

«Чувашский мир Терентия Дверенина» в Музее чувашской вышивки

Выставка «Переход» Никиты Павлова в «Полигоне»

Выставка «Нева на волжских берегах» в Центре современного искусства

Издания

Олег Андреев, Евгений Касимов, Федор Козлов, Марина Широкова. «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»

Эдуард Лебедев, Виталий Родионов, Ирина Семенова, Евгений Касимов. «Н.И. Ашмарин — корифей чувашской филологии»

Юрий Владимиров «Война и плен глазами солдата». Воспоминания.

Геннадий Иванов-Орков. «Золотая игла Марии Симаковой»

Сборник чувашских народных сказок «Ключи от сказки» (составитель О.Л. Васильева) с иллюстрациями Виктора Бритвина

Тани Юн «Дни и годы минувшие: воспоминания» на русском языке (перевод. З.В. Романовой)

Атнер Хузангай, Алексей Борзов, Сергей Журавлев. «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии»

События