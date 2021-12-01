Рейтинг культурных событий от «Советской Чувашии»

По традиции каждый год в конце декабря наша газета составляет свой рейтинг событий в области культуры и искусства. На страницах «СЧ» публикуется немало статей, посвященных спектаклям, выставкам, концертам и фестивалям, новым изданиям и новым явлениям в культурной жизни республики. Именно из них в конце года эксперты (те, кто пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом) выбирают «великолепную пятерку» и, конечно, лидера — то событие, которое, на их взгляд, стало наиболее значимым и заметным в уходящем году. И не первый год мы предлагаем выразить свои зрительские симпатии и читателям сайта газеты. В своеобразный «шорт-лист» вошли те события, которые уже так или иначе отмечены нашими экспертами.
Спектакли, концерты
- Постановка Игоря Лебедева «О чем плачут лошади» в Русском драматическом театре
- Одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко» в Театре оперы и балета
- «Баядера» Имре Кальмана в постановке Никиты Удочкина и Алексея Тишуры в Театре оперы и балета
- Постановка Валерия Яковлева «Инкеклe телей» (Счастье горькое) в Чувашском драматическом театре
- «Юность на семи ветрах» по пьесе Александра Степанова (Портта) в постановке Дмитрия Петрова в ТЮЗе
- Концерт памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Театре оперы и балета
- «Телей кайaкe» (Птица счастья) по пьесе Марины Карягиной в постановке Валерия Карпова в Чувашском драматическом театре
- Опера Сергея Рахманинова «Алеко» в постановке Максима Жучина (совместный проект Театра оперы и балета и Чувашской академической симфонической капеллы)
Выставки
- «Звуки Че. 90-е» в Чувашском национальном музее
- «Ради жизни на планете» Владимира Ларева в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ)
- Выставка Праски Витти «Чувашская песня» в ЧГХМ
- Фотовыставка «Простой советский человек»: Жители Чувашии рубежа 1920-1930-х годов в фотографиях братьев Костиных в ЧГХМ
- Выставка «Церковное искусство Чувашии» в ЧГХМ
- Выставка к 290-летию Петра Егорова «Созидающий красоту в камне» в Чувашском национальном музее
- «Возвращение шедевров: произведения живописи ЧГХМ после реставрации ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» в ЧГХМ
- «Петр Сизов. Дело жизни» в ЧГХМ
- «Очарованный художник» Александра Мухина в Центре современного искусства
- «Чувашский мир Терентия Дверенина» в Музее чувашской вышивки
- Выставка «Переход» Никиты Павлова в «Полигоне»
- Выставка «Нева на волжских берегах» в Центре современного искусства
Издания
- Олег Андреев, Евгений Касимов, Федор Козлов, Марина Широкова. «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей»
- Эдуард Лебедев, Виталий Родионов, Ирина Семенова, Евгений Касимов. «Н.И. Ашмарин — корифей чувашской филологии»
- Юрий Владимиров «Война и плен глазами солдата». Воспоминания.
- Геннадий Иванов-Орков. «Золотая игла Марии Симаковой»
- Сборник чувашских народных сказок «Ключи от сказки» (составитель О.Л. Васильева) с иллюстрациями Виктора Бритвина
- Тани Юн «Дни и годы минувшие: воспоминания» на русском языке (перевод. З.В. Романовой)
- Атнер Хузангай, Алексей Борзов, Сергей Журавлев. «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии»
События
- Открытие «Школы чувашской вышивки»
- Открытие после ремонта Чувашской государственной филармонии
- Празднование 150-летия чувашской письменности (Национальная библиотека)
- Пленэр имени Петра Егорова в Ядрине